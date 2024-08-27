НБУ вводить ліміт у 150 000 грн на місяць на перекази коштів між картками

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 133

В НБУ наголошують, що тимчасовий ліміт на суму переказів з «карти на карту» має на меті запобігти використанню платіжної інфраструктури у протиправних цілях та не вплине на діяльність волонтерів

З 1 жовтня Національний банк України (НБУ) на найближчі пів року встановлює ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (P2P, C2С). Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

У повідомленні зазначено, що ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Проте, з цього правила є виключення.

— Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження. А також у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, та до переказів юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN не обмежуються, — пояснюється у повідомленні.

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження ніяким чином не вплинуть на їхню фінансову активність.

У повідомленні НБУ також роз’яснюється, чому проблема «дропів» потребує швидкого реагування.

— «Дропи» — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як «транзитні» для переказу та «відмивання» незаконних коштів. Масштаби проблеми використання «дропів» оцінити складно через імітацію звичайної поведінки фізичної особи, проте загалом по системі йдеться про десятки тисяч «сплячих» та вже активних рахунків, — зазначено у повідомленні.

У НБУ повідомили, що за даними кількох найбільших банків України у 2024 році вже було розірвано ділові відносини з понад 80 тисячами клієнтами на підставі участі в схемах «дропів». Аналіз НБУ свідчить, що через картки «дропів» може проходити близько 200 млрд грн на рік!

— Тіньовий бізнес шукає для себе нові шляхи проведення грошових платежів, і це потребує швидкого реагування, тому НБУ запроваджує ліміт як тимчасове, антикризове рішення, — наголошують у НБУ.

Головною метою запровадження ліміту в НБУ вважають можливість мінімізувати використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, зокрема з використанням рахунків «дропів», які є поширеним механізмом функціонування тіньової економіки.

— Водночас проблема є не лише нагальною, але й комплексною і потребує внесення змін до законодавства та залучення інших державних, у тому числі правоохоронних, органів для взаємодії в межах повноважень. Запроваджений період обмеження строком на шість місяців буде використаний для напрацювання спільних рішень, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Це у подальшому дасть змогу НБУ за умови дієвості вжитих заходів відмовитися від запроваджених лімітів, — йдеться у повідомленні.

НБУ анонсував наступні рішення, які плануються для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях:

Ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Запровадження правових норм для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем.

Створення відповідного реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах.

Внесення змін до платіжного законодавства, які розширять регуляторні повноваження НБУ для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринку, що не забезпечують ефективну боротьбу з наявними та новими схемами.

Посилені вимоги до банків та небанківських установ щодо неухильного дотримання вимог законодавства та налагодження ефективної роботи власних автоматизованих систем, а також створення індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів.

В НБУ заперечили, що запровадження ліміту може негативно вплинути на збори, які проводять волонтери. Було проведено кілька обговорень зі спільнотою волонтерів і «за їх результатами рішення було відкалібровано і містить відповідне застереження».

Ліміти не діятимуть:

під час поповнення рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери;

під час переказів коштів з рахунків фізичних осіб, які займаються волонтерською діяльністю та які ідентифіковані банками / надавачами платіжних послуг як волонтери.

— Постанова визначає п’ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Для того, щоб надавачі платіжних послуг ідентифікували фізичну особу, яка планує займатися волонтерською діяльністю, як волонтера, вона має відповідати щонайменше двом критеріям з п’яти, — зазначається у повідомленні.

Відповідні зміни внесені постановою Правління НБУ від 27 серпня 2024 року № 102 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18».

Нагадаємо, два тижні тому наше видання повідомляло, що Нацбанк планує ввести ліміти на переказ коштів між банківськими картками фізичних осіб до 100 тисяч гривень, а кількість операцій обмежити 30 для одного рахунку щомісячно. Таке рішення анонсувалося для боротьбу з нелегальним гральним бізнесом та іншими незаконними способами використання банківських карток. Як бачимо, за цей час НБУ скорегував заплановані обмеження.