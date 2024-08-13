НБУ анонсував обмеження на переказ коштів між картками: що зміниться та кого це торкнеться

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 402

Переказ коштів між банківськими картками фізичних осіб до 100 тисяч гривень, а кількість операцій — до 30 для одного рахунку щомісячно

Національний банк України анонсував проєкт обмежень, які стосуватимуться переказів коштів між банківськими картками фізичних осіб. Такі транзакції позначаються як P2P (Person-To-Person). Про те, що зміниться та кого це торкнеться проаналізувало видання «Економічна правда».

Що планується ввести?

Нацбанк планує ввести ліміти на переказ коштів між банківськими картками фізичних осіб до 100 тисяч гривень, а кількість операцій обмежити 30 для одного рахунку щомісячно. Таке рішення має на меті боротьбу з нелегальним гральним бізнесом та іншими незаконними способами використання банківських карток.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник запевняє, що 95% клієнтів банків навіть не відчують цих змін. Водночас зловмисникам стане значно важче здійснювати перекази коштів без належного контролю та сплати податків.

Що стосується грошових переказів для волонтерських цілей, за словами представників НБУ, вони не планують обмежувати вхідні транзакції, щоб не ускладнювати діяльність волонтерів. До того, ліміти для волонтерів можуть збільшувати.

Причини такого обмеження

Статистика НБУ свідчить, що з осені 2023 року обсяги переказів P2P підскочили до аномальних показників. Крім того, було відмічено зростання кількості карток, за допомогою яких здійснюються перекази. Це може свідчити про здійснення тіньових переказів та мільярди неоподаткованих гривень.

Минулого року один з найбільших банків передавав до НБУ статистику, в якій говорилося про масове виявлення так званих «дропів». Так називають процес добровільної передачі своїх банківських реквізитів громадянами, включно з пін-кодами карток та доступами до інтернет-банкінгу, зловмисникам. За минулий рік тільки в період з жовтня по грудень банком було виявлено понад 10 тисяч «дропів» і схожа тенденція відстежується в інших банках.

Про банківські обмеження

В Україні щороку зростає кількість платіжних карток. У 2024 році українськими банками були видані близько 52,12 млн нових карток, а їх загальна кількість на сьогодні складає понад 115 млн штук, або в середньому по три картки на кожного повнолітнього громадянина України.

Операції P2P є одними з найпопулярніших шляхів розрахунків серед громадян.

Кожен банк в Україні має власні обмеження, які стосуються операцій між платіжними картками для фізичних осіб. Наприклад, у ПриватБанку діє обмеження на переказ коштів в розмірі 29 999 грн за один платіж. За місяць по Україні дозволено здійснювати до 200 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн. У ПриватБанку є ліміти й на вхідні перекази, згідно з якими дозволяється здійснювати до 350 транзакцій на загальну суму не більше 1 млн грн. Стосовно переказів коштів за кордон, у ПриватБанку сьогодні можна здійснювати до 20 транзакцій на місяць на суму не більше 100 тис. грн.

Схожі обмеження є і в інших банках.

До речі, починаючи з 1 серпня 2023 року, всі поповнення карток на суму понад 5 тис. грн відслідковуються банками, а здійснити їх можна лише після ідентифікації клієнта. Через це у терміналах оплати слід вказувати власний номер телефону, на який банк телефонує, або відправляє одноразовий пароль доступу.

При досягненні певної кількості та обсягу операцій банк запросить у клієнта:

джерело походження коштів,

призначення платежів, як отриманих, так і відправлених.

Нагадаємо, про можливість введення обмежень на переказ коштів із картки на картку говорив голова НБУ Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.