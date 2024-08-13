Посуха на Полтавщині. Область застосовуватиме зрошувальні системи

На Полтавщині через посуху розбудовують систему зрошення. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
— За даними облгідрометцентру, запаси вологи в метровому шарі ґрунту відсутні. Лише в північній і північно-західній частинах області становлять 31-100 мм. Отримати кращий урожай аграріям допоможуть зрошувальні системи, — пише голова ПОВА.
За словами Проніна, на обох світлинах зображена соя, але на одній — без поливу, на іншій — під зрошенням. Тож наразі команда ОВА ініціювала розбудову системи меліорації в області.
Нагадаємо, внаслідок відсутності дощів на середніх та малих річках області фіксується маловоддя.
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