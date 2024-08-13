Посуха на Полтавщині. Область застосовуватиме зрошувальні системи

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 0

Наразі в області уже діють 11 зрошувальних систем і шість організацій водокористувачів

На Полтавщині через посуху розбудовують систему зрошення. Про це у своєму телеграм-каналі розповів очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

— За даними облгідрометцентру, запаси вологи в метровому шарі ґрунту відсутні. Лише в північній і північно-західній частинах області становлять 31-100 мм. Отримати кращий урожай аграріям допоможуть зрошувальні системи, — пише голова ПОВА.

За словами Проніна, на обох світлинах зображена соя, але на одній — без поливу, на іншій — під зрошенням. Тож наразі команда ОВА ініціювала розбудову системи меліорації в області.

— В області налічується 11 зрошувальних систем і шість організацій водокористувачів. Кілька тижнів тому на полях Полтавщини запрацювала унікальна для України спецтехніка. Застосовуємо комплексний підхід. Маємо підтримку як профільного міністерства, так і міжнародних партнерів, — додає Пронін.

Нагадаємо, внаслідок відсутності дощів на середніх та малих річках області фіксується маловоддя.