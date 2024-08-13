«Сподіваємося, що влада прийме правильне рішення», — головлікар онкодиспансеру про перехід закладу на баланс міста

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Головний лікар сподівається, що онкодиспансер залишать як окрему структуру, а не приєднають як відділення до однієї з лікарень

Після того, як на сайті Полтавської обласної ради з’явився проєкт рішення про те, що Кременчуцький обласний онкологічний диспансер передадуть на баланс міста, лишилося відкритим питання: а яка ж його доля очікує «під крилом» Кременчуцької громади.

Про це ми поцікавилися у головного лікаря онкодиспансеру Володимира Севідова. Медик розповів журналістам, що він знає про рішення передати заклад на баланс Кременчука, а от що його очікує далі — поки не відомо.

— Якщо онкодиспансер залишиться як окрема одиниця, то ситуація для містян, безумовно, покращиться. Зараз ми повністю забезпечені всім — у нас є усе необхідне обладнання та медикаменти, ми вчасно виплачуємо заробітну плату персоналу. Коли ж нас приєднають як відділення до складу однієї з лікарень — тоді не відомо, як ситуація складеться.

Пан Севідов наголошує — усе це має бути в інтересах влади. Адже лікуванню онкохворих має приділятися значна увага.

— Я дуже сподіваюся, що міська влада прийме правильне рішення, і ми й надалі функціонуватимемо як окремий медичний заклад. Адже таким чином ми продовжимо надавати якісну і кваліфіковану допомогу нашим пацієнтам.

Поцікавилися ми у лікаря і ситуацією щодо будівництва корпусу рентгенодіагностичного кабінету в рамках програми президента України Зеленського «Велике будівництво».

Архівне фото. Джерело: Полтавська ОВА

Роботи розпочалися кілька років тому, а у 2022 році з державного фонду регіонального розвитку на його будівництво планували виділити 26 млн грн і з обласного бюджету — 3 млн грн.

Станом на грудень минулого року роботи були завершені на 65%.

Архівне фото. Джерело: Полтавська ОВА

— Ситуація на сьогодні не змінилася, — розповідає нам Володимир Севідов. — Роботи не проводяться, кошти не виділяються. На етапі 65% так усе й лишилося. Але, на мою думку, й не на часі це зараз. Зараз головне — перемога.

Нагадаємо, торік очільник департаменту охорони здоров'я Кременчука Максим Середа говорив, що онкодиспансер можуть передати до однієї із лікарень міста.

Уже на початку квітня 2024 року на нараді у Полтавській ОВА вирішували долю Кременчуцького онкодиспансеру. Тоді міський голова Віталій Малецький заявляв, що онкодиспансер може залишитися на базі першої міської лікарні, проте юридично буде частиною ЛІЛ «Кременчуцька».