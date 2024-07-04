В Україні введуть обмеження для переказів грошей з картки на картку — голова НБУ

В Україні введуть обмеження на переказ коштів із картки на картку. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.
За його словами, наразі триває процес обговорення таких змін.
Він додав, що наразі представники Нацбанку знаходяться на другому етапі цього обговорення: збирають та аналізують позиції волонтерів.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що світовий банк вніс Україну до списку країн з доходами вищими за середні.
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