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В Україні введуть обмеження для переказів грошей з картки на картку — голова НБУ

Вчора, 21:01 Переглядів: 333

 

Наразі співробітники Нацбанку обговорюють це із громадськістю та волонтерами

В Україні введуть обмеження на переказ коштів із картки на картку. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

 

За його словами, наразі триває процес обговорення таких змін.

— Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, щоби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з точки зору суспільного сприйняття питанні, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення, — зазначив Пишний.

Він додав, що наразі представники Нацбанку знаходяться на другому етапі цього обговорення: збирають та аналізують позиції волонтерів.

— Але ми стійкі в своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми, — повідомив очільник НБУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що світовий банк вніс Україну до списку країн з доходами вищими за середні.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші перекази картка нацбанк
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