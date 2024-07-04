Перемоги горішньоплавнівських спортсменів: медалі чемпіонату Європи з кульової стрільби

Вчора, 20:02 Переглядів: 148 Партнерський проєкт

Також юні спортсмени з Полтавщини успішно виступили на регіональних змаганнях з плавання та вітрильного спорту

Чемпіонат Європи з кульової стрільби з малокаліберної зброї проходив в Осієку (Хорватія) з 20 травня по 8 червня. Загалом українці на ЧЄ-2024 здобули 14 нагород: п’ять золотих, п’ять срібних та чотири бронзові медалі. Тренери спортсменів — Віктор Недбайло та Владислав Григоренко. Разом із вихованцями ДЮСШ № 1 на чемпіонаті в Осієку побувала тренерка юніорської збірної України Альона Федорова, яка розповіла подробиці виступів журналістам видання «Хроніки тижня».

«Першим стартом хлопців стала вправа МП-8 — стрільба зі швидкісного пістолета на дистанції 25 метрів, де вони відстрілялися не дуже добре: у Олексія Ціона результат — 553 очка, а у Тимура Підгорного — 522. Цього не вистачило для здобуття призового місця, і хлопці стали четвертими», — зазначила тренерка.

У тріо в команді разом із нашими спортсменами, вказала вона, виступав львів’янин Владислав Медушевський. Відстрілявшись у першому раунді з гарними результатами, вони пройшли до другого раунду з правом боротися за бронзову нагороду — наша команда перемогла з рахунком 17:15 представників Норвегії.

У заключний день змагань Олексій Ціон виборов «бронзу» в міксті-дуеті у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 м разом із Юлією Діденко з Дніпропетровщини.

«У першому раунді вони взагалі відстрілялися з другим результатом та пройшли до другого раунду, де показали трохи гірший результат, проте здобули право змагатися за третє місце з представниками Угорщини, — зазначила Альона Федорова. — У фіналі українці досить легко перемогли з розгромним рахунком 16:2, здобувши бронзову нагороду».

Віктор Недбайло задоволений виступами своїх вихованців Олексія Ціона та Тимура Підгорного. Альона Федорова також відзначила свою вихованку, представницю гвинтівочної групи Софію Михайлюк. Вона, за оцінками наставниці, «достатньо непогано» виступила в умовах жорсткої конкуренції: у змаганнях брали участь майже вдвічі більше стрілків із гвинтівки, аніж із пістолета.

«Основною вправою Софії стала індивідуальна стрільба з трьох положень на дистанції 50 метрів, де вона посіла 11-те місце серед 77 учасниць. Трохи не дотягнула до фіналу, для цього достатньо було потрапити у вісімку кращих. Ще в одній вправі — у мікс-т-дуеті на дистанції 50 метрів із положення лежачи Софія разом із киянином Олексієм Вятчиним стали шостими», — вказала тренерка.

У Полтаві 4-5 червня відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання серед кадетів. Майже 200 спортсменів змагалися на дистанціях від 100 м до 800 м різними стилями: комплексним плаванням, батерфляєм, вільним стилем. Переможцями та призерами змагань стали 15 вихованців відділення плавання ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів. Про це повідомили у спортивній школі. Олеся Олешко та Дмитро Архіпов вибороли «золото» та «срібло» чемпіонату.

Другі місця також посіли Віолетта Ульянова, Тимур Джига, Божена Сучкова. Треті — Віолетта Ульянова, Божена Сучкова, Анастасія Березовська, Єлизавета Товкало. Підготували спортсменів тренери Артем Лашко, Анна Савельєва, Валерія Ткаченко. На чемпіонат України серед кадетів, який пройде наприкінці червня в Броварах, на цьому турнірі відібралися Олеся Олешко, Віолетта Ульянова, Божена Сучкова, Дмитро Архіпов.

На базі ДЮСШ № 3 6-8 червня провели відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту. Це були перші змагання в цьому році, повідомили в ДЮСШ № 3. «Учасники змагань показали гідний результат за різних погодних умов та здобули свій перший досвід у надзвичайному виді спорту», — зазначили у спортивній школі. Переможцями стали Даниїл Лозовий, Катерина Люлька, Богдан Яковенко. На другому місці — Артем Прищепа, Лев Люлька та Валерія Свєтлова. Треті місця посіли Богдан Корнієнко, Михайло Павленко. Тренує спортсменів Анна Дегасюк.

Вихованці ДЮСШ № 3 14-річні Максим Онищенко та Роман Шустер вибороли друге місце в каное-двійці на дистанції 500 м. Ще один представник спортивної школи — Богдан Рєзніков посів четверте місце.

Зональні змагання командного чемпіонату з веслування на байдарках і каное серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл проходили в Умані 6-9 червня. Тренер наших учасників із ДЮСШ No 3 — Олег Підклада, повідомили у спортивній школі.

«Максим Онищенко — молодший брат одного з наших провідних спортсменів Олександра Онищенка, — зазначив Олег Підклада. — Що стосується Богдана Рєзнікова, то він трохи не дотягнув до призового та посів четверте місце в байдарці-одиночці на 500 метрів. Але треба розуміти, що у його заїзді змагалися 75 байдарок, тому четверте місце — це гідний результат».

Через велику конкуренцію, підкреслив наставник, потрапити у призери було дуже складно. Тим більше, що «з третім місцем був дуже невеликий розрив — буквально частки секунди, і третя та четверта байдарки майже разом прийшли до фінішу». Зараз наші спортсмени готуються до чемпіонату області в Полтаві, запланованого на кінець червня. Ці змагання стануть відбірковими до чемпіонату України в Умані, де наприкінці липня найкращі спортсмени представлятимуть наш регіон.