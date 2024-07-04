Перемоги горішньоплавнівських спортсменів: медалі чемпіонату Європи з кульової стрільби

Також юні спортсмени з Полтавщини успішно виступили на регіональних змаганнях з плавання та вітрильного спорту
Чемпіонат Європи з кульової стрільби з малокаліберної зброї проходив в Осієку (Хорватія) з 20 травня по 8 червня. Загалом українці на ЧЄ-2024 здобули 14 нагород: п’ять золотих, п’ять срібних та чотири бронзові медалі. Тренери спортсменів — Віктор Недбайло та Владислав Григоренко. Разом із вихованцями ДЮСШ № 1 на чемпіонаті в Осієку побувала тренерка юніорської збірної України Альона Федорова, яка розповіла подробиці виступів журналістам видання «Хроніки тижня».
У тріо в команді разом із нашими спортсменами, вказала вона, виступав львів’янин Владислав Медушевський. Відстрілявшись у першому раунді з гарними результатами, вони пройшли до другого раунду з правом боротися за бронзову нагороду — наша команда перемогла з рахунком 17:15 представників Норвегії.
У заключний день змагань Олексій Ціон виборов «бронзу» в міксті-дуеті у стрільбі з малокаліберного пістолета на дистанції 25 м разом із Юлією Діденко з Дніпропетровщини.
Віктор Недбайло задоволений виступами своїх вихованців Олексія Ціона та Тимура Підгорного. Альона Федорова також відзначила свою вихованку, представницю гвинтівочної групи Софію Михайлюк. Вона, за оцінками наставниці, «достатньо непогано» виступила в умовах жорсткої конкуренції: у змаганнях брали участь майже вдвічі більше стрілків із гвинтівки, аніж із пістолета.
У Полтаві 4-5 червня відбувся відкритий чемпіонат Полтавської області з плавання серед кадетів. Майже 200 спортсменів змагалися на дистанціях від 100 м до 800 м різними стилями: комплексним плаванням, батерфляєм, вільним стилем. Переможцями та призерами змагань стали 15 вихованців відділення плавання ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів. Про це повідомили у спортивній школі. Олеся Олешко та Дмитро Архіпов вибороли «золото» та «срібло» чемпіонату.
Другі місця також посіли Віолетта Ульянова, Тимур Джига, Божена Сучкова. Треті — Віолетта Ульянова, Божена Сучкова, Анастасія Березовська, Єлизавета Товкало. Підготували спортсменів тренери Артем Лашко, Анна Савельєва, Валерія Ткаченко. На чемпіонат України серед кадетів, який пройде наприкінці червня в Броварах, на цьому турнірі відібралися Олеся Олешко, Віолетта Ульянова, Божена Сучкова, Дмитро Архіпов.
На базі ДЮСШ № 3 6-8 червня провели відкритий чемпіонат міста з вітрильного спорту. Це були перші змагання в цьому році, повідомили в ДЮСШ № 3. «Учасники змагань показали гідний результат за різних погодних умов та здобули свій перший досвід у надзвичайному виді спорту», — зазначили у спортивній школі. Переможцями стали Даниїл Лозовий, Катерина Люлька, Богдан Яковенко. На другому місці — Артем Прищепа, Лев Люлька та Валерія Свєтлова. Треті місця посіли Богдан Корнієнко, Михайло Павленко. Тренує спортсменів Анна Дегасюк.
Вихованці ДЮСШ № 3 14-річні Максим Онищенко та Роман Шустер вибороли друге місце в каное-двійці на дистанції 500 м. Ще один представник спортивної школи — Богдан Рєзніков посів четверте місце.
Зональні змагання командного чемпіонату з веслування на байдарках і каное серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл проходили в Умані 6-9 червня. Тренер наших учасників із ДЮСШ No 3 — Олег Підклада, повідомили у спортивній школі.
Через велику конкуренцію, підкреслив наставник, потрапити у призери було дуже складно. Тим більше, що «з третім місцем був дуже невеликий розрив — буквально частки секунди, і третя та четверта байдарки майже разом прийшли до фінішу». Зараз наші спортсмени готуються до чемпіонату області в Полтаві, запланованого на кінець червня. Ці змагання стануть відбірковими до чемпіонату України в Умані, де наприкінці липня найкращі спортсмени представлятимуть наш регіон.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.