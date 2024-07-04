Де у Кременчуці у п'ятницю протягом дня вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 19:32
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Енергетки проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 5 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- пров. Івана Кожедуба, 13-32;
- вул. Ковальська, 35-37;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
- вул. Лінійна, 1-4;
- вул. Макаренка, 1;
- вул. Павла Чубинського, 21-33;
- пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
- вул. Ковальська, 30/24, 35;
- пров. Тополевий, 14, 20;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садковський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- пров. Бакинський, 9-12;
- пров. Барьєрний, 7-12;
- пров. Західний, 11, 12, 14;
- пров. Квітневий, 1-10;
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
- вул. Космічна, 7А-20;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
- вул. Софіївська, 36А-38/19;
- вул. Небесної Сотні, 2;
- вул. Українська, 5;
- вул. Шевченка, 11, 13;
- вул. Джерельна, 16, 18;
- пров. Рівненський, 1-44;
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
- туп. 1-й Парковий, 3-8;
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
- вул. Вагонна, 10-32;
- пров. Деповський, 1-23;
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
- пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
- пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
- вул. Кохнівська, 63-108;
- пров. Межовий, 9, 23;
- вул. Київська, 8, 14, 14А, 18, 20;
- просп. Свободи, 55.
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Івана Мазепи, 34/47-51;
- вул. Небесної Сотні, 24/37, 26А, 29/35.
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