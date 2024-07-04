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Де у Кременчуці у п'ятницю протягом дня вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 19:32 Переглядів: 534

 

Енергетки проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 5 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • пров. Івана Кожедуба, 13-32;
  • вул. Ковальська, 35-37;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;
  • вул. Лінійна, 1-4;
  • вул. Макаренка, 1;
  • вул. Павла Чубинського, 21-33;
  • пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;
  • вул. Ковальська, 30/24, 35;
  • пров. Тополевий, 14, 20;
  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
  • вул. Озерна, 3-13;
  • туп. Озерний, 3/7-26/13;
  • вул. Садковська, 15/20-30/15;
  • пров. Садковський, 2-34А;
  • туп. Садковський, 3/3-23;
  • пров. Бакинський, 9-12;
  • пров. Барьєрний, 7-12;
  • пров. Західний, 11, 12, 14;
  • пров. Квітневий, 1-10;
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;
  • вул. Космічна, 7А-20;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;
  • вул. Софіївська, 36А-38/19;
  • вул. Небесної Сотні, 2;
  • вул. Українська, 5;
  • вул. Шевченка, 11, 13;
  • вул. Джерельна, 16, 18;
  • пров. Рівненський, 1-44;
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;
  • туп. 1-й Парковий, 3-8;
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10;
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2;
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18;
  • вул. Вагонна, 10-32;
  • пров. Деповський, 1-23;
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;
  • пров. Житлобудівниий, 2/34-16;
  • пр. Житлобудівниий, 3-20/11;
  • вул. Кохнівська, 63-108;
  • пров. Межовий, 9, 23;
  • вул. Київська, 8, 14, 14А, 18, 20;
  • просп. Свободи, 55.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Івана Мазепи, 34/47-51;
  • вул. Небесної Сотні, 24/37, 26А, 29/35.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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