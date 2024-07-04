«Укрзалізниця» змінює час вікриття продажу квитків на міжнародні рейси

«Укрзалізниця» змінює час відкриття продажів квитків на міжнарожні рейси. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Відсьогодні, із 4 липня, продавати квитки за кордон починатимуть:
Усі продажі квитків розпочинаються одночасно і на сайті, і у мобільному застосунку.
Відкриття продажів квитків на внутрішні рейси залишається незмінним — о 8.00.
За словами працівників «Укрзалізниці» такі зміни вводять, аби стабілізувати трохи перевантажений застосунок.
Нагадаємо, у травні «Укрзалізниця» анонсувала підвищення цін на постільну білизну у потягах.
Також у компанії змінюють правила перевезення домашніх тварин: в Інтерсіті можуть дозволити проїзд із великими собаками.
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