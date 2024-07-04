«Укрзалізниця» змінює час вікриття продажу квитків на міжнародні рейси

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 76

«Укрзалізниця» змінює час відкриття продажів квитків на міжнарожні рейси. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відсьогодні, із 4 липня, продавати квитки за кордон починатимуть:

польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) — старт продажів о 9.00, глибина — за 20 діб до дати відправлення;

словацький та австрійський напрямки — о 8.00, глибина 20 діб;

молдовський напрямок — о 8.00, глибина 30 діб.

Усі продажі квитків розпочинаються одночасно і на сайті, і у мобільному застосунку.

Відкриття продажів квитків на внутрішні рейси залишається незмінним — о 8.00.

За словами працівників «Укрзалізниці» такі зміни вводять, аби стабілізувати трохи перевантажений застосунок.

сайт, то міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними. Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи — і відповідно зроблять користування додатком ще зручнішим і швидшим, — додають у пресслужбі компанії. Крім того, починаємо поступове переведення продажу квитків на новий, то міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними. Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи — і відповідно зроблять користування додатком ще зручнішим і швидшим, — додають у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, у травні «Укрзалізниця» анонсувала підвищення цін на постільну білизну у потягах.

Також у компанії змінюють правила перевезення домашніх тварин: в Інтерсіті можуть дозволити проїзд із великими собаками.