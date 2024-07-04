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«Укрзалізниця» змінює час вікриття продажу квитків на міжнародні рейси

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 76

 

Відкриття продажів квитків на внутрішні рейси лишається незмінним

«Укрзалізниця» змінює час відкриття продажів квитків на міжнарожні рейси. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Відсьогодні, із 4 липня, продавати квитки за кордон починатимуть:

  • польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) — старт продажів о 9.00, глибина — за 20 діб до дати відправлення;
  • словацький та австрійський напрямки — о 8.00, глибина 20 діб;
  • молдовський напрямок — о 8.00, глибина 30 діб.

 

Усі продажі квитків розпочинаються одночасно і на сайті, і у мобільному застосунку. 

Відкриття продажів квитків на внутрішні рейси залишається незмінним — о 8.00.

За словами працівників «Укрзалізниці» такі зміни вводять, аби стабілізувати трохи перевантажений застосунок.

Крім того, починаємо поступове переведення продажу квитків на новий сайт, то міжнародні квитки на старому сайті стануть недоступними. Ці зміни допоможуть знизити пікові навантаження на наші системи — і відповідно зроблять користування додатком ще зручнішим і швидшим, — додають у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, у травні «Укрзалізниця» анонсувала підвищення цін на постільну білизну у потягах

Також у компанії змінюють правила перевезення домашніх тварин: в Інтерсіті можуть дозволити проїзд із великими собаками.

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Автор: Яна Гудзь
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