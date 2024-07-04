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Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з військовим Павлом Грищуком

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 110

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця

Сьогодні, 4 липня, схилившись на коліно, громада Глобинщини провела в останню путь загиблого воїна Павла Грищука. Павло Грищук прийняв свій останній бій 30 червня поблизу селища Північне на Донеччині. Російський артилерійський обстріл українських позицій забрав життя світлої, доброї, справедливої Людини, люблячого сина, чоловіка, тата, незрадливого друга і щирого товариша, сміливого воїна, українця з великим серцем.

Павло Петрович Грищук народився 11 серпня 1987 року у с. Груд Новоград-Волинського району на Житомирщині. У 1994 році родина переїхала до Опришок на Глобинщині, тут Павло пішов до 1 класу місцевої школи, яку закінчив у 2004 році.

Потому навчався у Грицівському ПТУ, де здобув спеціальність оператора комп’ютерного набору; пройшов строкову службу у прикордонних військах; повернувся додому.

 

У 2009 році Павло Петрович одружився, а вже за рік у сім’ї народилася донечка Саша. Чоловік працював у цукрозаводі та м’ясокомбінаті, а у 2014 році вирішив пов’язати долю з новою для себе професією. Вивчившись у школі міліції, він починає працювати у Глобинському РВ УМВС на різних посадах. З 2021 року — поліцейський сектору швидкого реагування Кременчуцького РУП ГУ Національної поліції України в Полтавській області.

Восени 2022 року — з вересня по листопад — брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України в Харківській області, зокрема, у м.Куп’янськ та найближчих до нього селах.

Цьогоріч, наприкінці лютого, вступив до об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», разом з побратимами хоробро і відважно боронив Україну від рашистської навали.

  

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Глобине
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