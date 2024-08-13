Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У середу, 14 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Гранітна, 5;
- пров. Захисний, 3-15;
- пров. Козачий, 24-34;
- туп. Козачий, 3-10/29;
- вул. Криворудна, 16-20А;
- пров. Сорочинський, 2-15;
- пров. Стрілецький, 9-18;
- пров. Фабричний, 3-13/1;
- вул. Хорольська, 64-117;
- вул. Вільної України, 3-14;
- просп. Полтавський, 34-48;
- вул. Платухіна, 3-23;
- туп. Кременецький, 3-26;
- вул. Козацька, 61/31-94А;
- просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118;
- вул. Сергія Кульчицького,16-49;
- туп.Степовий, 1-9;
- туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;
- вул. Лікаря Бончука, 18-27А, 31Б, 33;
- вул. В. Вернадського, 47, 75;
- пров. В. Вернадського, 21/1;
- вул. Правобережна, 17, 21-35, 40А;
- вул. Республіканська, 87;
- вул. Сонячна, 1-21;
- вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
- вул. Михайлівська, 3-13;
- пров. Михайлівський, 17-32;
- вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
- пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий,3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2, 87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-3;
- просп. Полтавський, 5-44/2;
- вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-37/14;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25.
З 6.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 19/5-56А;
- пров. Докучаєва, 7-27;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43;
- пр-д Михайла Старицького, 3-15;
- пров. Художній, 14-29А;
- вул. Художня, 12-57;
- пров. Яблуневий, 2-14;
- вул. Олександрійська;
- вул. Бетонна.
З 8.00 до 19.00
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