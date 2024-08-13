Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 14 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Гранітна, 5;

пров. Захисний, 3-15;

пров. Козачий, 24-34;

туп. Козачий, 3-10/29;

вул. Криворудна, 16-20А;

пров. Сорочинський, 2-15;

пров. Стрілецький, 9-18;

пров. Фабричний, 3-13/1;

вул. Хорольська, 64-117;

вул. Вільної України, 3-14;

просп. Полтавський, 34-48;

вул. Платухіна, 3-23;

туп. Кременецький, 3-26;

вул. Козацька, 61/31-94А;

просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118;

вул. Сергія Кульчицького,16-49;

туп.Степовий, 1-9;

туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;

вул. Лікаря Бончука, 18-27А, 31Б, 33;

вул. В. Вернадського, 47, 75;

пров. В. Вернадського, 21/1;

вул. Правобережна, 17, 21-35, 40А;

вул. Республіканська, 87;

вул. Сонячна, 1-21;

вул. Гайдамацька, 46-72, 83;

вул. Михайлівська, 3-13;

пров. Михайлівський, 17-32;

вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;

пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий,3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2, 87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-3;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-37/14;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25. З 6.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 19/5-56А;

пров. Докучаєва, 7-27;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43;

пр-д Михайла Старицького, 3-15;

пров. Художній, 14-29А;

вул. Художня, 12-57;

пров. Яблуневий, 2-14;

вул. Олександрійська;

вул. Бетонна. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

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