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Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 14 серпня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Гранітна, 5;
  • пров. Захисний, 3-15;
  • пров. Козачий, 24-34;
  • туп. Козачий, 3-10/29;
  • вул. Криворудна, 16-20А;
  • пров. Сорочинський, 2-15;
  • пров. Стрілецький, 9-18;
  • пров. Фабричний, 3-13/1;
  • вул. Хорольська, 64-117;
  • вул. Вільної України, 3-14;
  • просп. Полтавський, 34-48;
  • вул. Платухіна, 3-23;
  • туп. Кременецький, 3-26;
  • вул. Козацька, 61/31-94А;
  • просп. Лесі Українки, 11, 102, 104, 110, 118;
  • вул. Сергія Кульчицького,16-49;
  • туп.Степовий, 1-9;
  • туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7;
  • вул. Лікаря Бончука, 18-27А, 31Б, 33;
  • вул. В. Вернадського, 47, 75;
  • пров. В. Вернадського, 21/1;
  • вул. Правобережна, 17, 21-35, 40А;
  • вул. Республіканська, 87;
  • вул. Сонячна, 1-21;
  • вул. Гайдамацька, 46-72, 83;
  • вул. Михайлівська, 3-13;
  • пров. Михайлівський, 17-32;
  • вул. Пилипа Орлика, 1/24-6/21;
  • пров. Пилипа Орлика, 7/28-38/10;
  • вул. Республіканська, 98-138;
  • вул. Космічна;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий,3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Військова, 1/37-15;
  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
  • вул. Деповська, 56-63/5;
  • вул. Миколи Кучми, 43-72;
  • вул. Редутна, 77/2, 87/26;
  • пров. Редутний, 10-29;
  • пров. Столярний, 20-3;
  • просп. Полтавський, 5-44/2;
  • вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;
  • туп. 1-й Деповський, 3-8;
  • туп. 2-й Деповський, 3-7;
  • вул. Деповська, 1-57;
  • вул. Запорізька, 7-12;
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
  • вул. Редутна, 27-37/14;
  • пров. Сковороди, 2-8;
  • пров. Столярний, 32-57;
  • вул. Фурштадська, 1-19/25.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Володимира Івасюка, 19/5-56А;
  • пров. Докучаєва, 7-27;
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 33Б-43;
  • пр-д Михайла Старицького, 3-15;
  • пров. Художній, 14-29А;
  • вул. Художня, 12-57;
  • пров. Яблуневий, 2-14;
  • вул. Олександрійська;
  • вул. Бетонна.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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