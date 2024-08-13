Аматорський клуб із Полтавщини домігся ще одного сенсаційного результату

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13 серпня у рамках 2-го попереднього етапу Кубка України з футболу любителі із Савинець вибили з розіграшу «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів

«Олімпія» (Савинці) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — 4:2. 13 серпня. 2-й попередній етап Кубка України. Горішні Плавні. Стадіон «Юність»

Кошман, 16, з пен., 69, Почернін, 53, Бурляй, 72 — Чуквуемека, 9, Посєвкін, 32.

«Металіст 1925» (Харків) — СК «Полтава» — 5:3. 12 серпня. 2-й попередній етап Кубка України. Київ. Стадіон ім. В.Баннікова

Фрінпонг, 31, Місюра, 43, ГВВ, Аурі Моура, 68, 103, Стень, 117 — Стрельцов, 66, Плахтир, 71, Червінсьький, 83

Після проведення двох попередніх етапів розіграшу Кубка України 2024/2025 представництво в ньому Полтавської області скоротилося на три команди. І «винуватцями» в цьому можна назвати результати жеребкування та «Олімпію» із Савинець. На першому етапі аматорська команда зустрілася з колективом першої ліги кременчуцьким «Кременем». Результат багато хто розцінив як сенсаційний — 2:0 перемога савинцівських футболістів. Причому, позитивного результату команда Олександра Безуглого досягла досить спокійно, і навіть упевнено. І це зайвий раз підтвердило — команда з Кременчука продовжує перебувати у складній ситуації. Гра у молодих футболістів «Кременя» відверто не клеїться.

Другий етап Кубка звів «Олімпію» з «Гірником-спорт». Якщо матч з «Кременем» проходив у Полтаві на стадіоні «Молодіжний», то тепер гру колективу з аматорського футболу України та командою другої ліги приймала арена «Юність» у Горішніх Плавнях.

Здавалось, що другої сенсації вже не буде, і команда, старша за статусом, доведе свою перевагу. Думка підсилилась, коли на 9-ій хвилині партнери вивели Чуквуемеку на ударну позицію по центру карного майданчика, і той чітко реалізував сприятливу нагоду — 1:0 на користь «Гірника».

Однак сталося все інакше. Ще одна сенсація відбулася. І одним з конструкторів другої підряд перемоги «Олімпії» в Кубку над «старшими» командами став вихованець кременчуцького футболу Ігор Кошман. До речі, його першими тренерами були Анатолій Безус та Олександр Янковський. Спочатку Кошман чітко пробив пенальті, а в другому таймі забив ще й з гри.

Взагалі після перерви у воротах «Гірника-спорт» всупереч очікуванням побували три м’ячі. І як не старалися господарі, але додати до двох забитих голів у першій половині матчу вони не змогли жодного, хоча нагоди мали. Достатньо згадати, коли Чуквуекмека не влучив у абсолютно порожні ворота — м’яч поцілив у стійку.

В результаті — прикрий для друголігівської команди результат — програш аматорам. Ну і радість для любительської «Олімпії», яка проходить до третього попереднього раунду Кубка, залишивши поза спиною спочатку «Кремінь», а тепер і «Гірник-Спорт».

Не змогла продовжити свій похід за Кубком і «Полтава». Матч із учорашнім ще учасником прем’єр-ліги харківським «Металістом 1925» проходив на столичному стадіоні імені Віктора Банникова. Тричі по ходу зустрічі, яка тривала 120 хвилин, номінальні господарі вели в рахунку з різницею у два м’ячі і двічі підопічні Володимира Сисенка, проявляючи неабиякий характер та бажання домогтися позитивного результату, зрівнювали рахунок. Так він ставав 2:2, а потім 3:3. Та все ж харків’яни довели свою перевагу. Буквально нестримним був бразилець Аурі Моура, на рахунку якого два голи.

Отже, із п’яти команд Полтавщини залишилось дві, котрі далі презентуватимуть область у цьому престижному турнірі. Це «Олімпія» із Савинців та полтавська «Ворскла», котра ще не вступала в боротьбу.

Матчі третього попереднього етапу пройдуть 21 серпня. Суперник «Олімпії» поки що невідомий.