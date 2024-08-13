Як позбутися молі в будинку — дієві поради від газети «Для дому і сім'ї»

Вчора, 22:00 Переглядів: 162

Зазвичай міль заводиться в якомусь непомітному місці і вже звідти починає свою подорож до квартири. Якщо пару шкідників були помічені у приміщенні, варто оглянути найпопулярніші місця цих комах: шафа для одягу, шафа для круп

Якщо це міль в одязі, то на ньому обов’язково з’являться невеликі пошкодження.

Якщо харчова, в крупі побачите невеликі личинки, а іноді і самих комах. У випадку коли у приміщенні з’явилась звичайна міль із одягу, слід знайти основне місце її життєдіяльності. Після цього «дім» молі треба очистити за допомогою пилососа або вологого прибирання.

Одяг потрібно витрусити, бажано на вулиці, та покласти в прохолодне місце: якщо холодно — на балкон, якщо пора року тепла — в морозилку. В холоді комахи загинуть. Після процедури слід випрати одяг.

Харчова міль прибирається радикально і значно швидше. Заражені продукти потрібно просто викинути, зав’язавши пакет.

Для профілактики появи комах можна користуватися народними методами, які є досить дієвими.

У банки з крупами можна покласти шкірку цитрусових, лавровий лист або зубочок часнику. Це — природні інсектициди, як відлякують комах.

Ящики на кухні рекомендовано протирати з оцтом. У таких випадках шанси появи молі досить мінімальні.

Є народні способи, як позбутися молі, якщо вона уже завелася. Для одежної молі неприємні запахи лаванди, розмарину, чебрецю та гвоздики. Мішечки з цими сухими травами можна сміливо вішати у шафі та не боятися молі.

Всі поверхні всередині, де потенційно може з’явитися міль, потрібно протирати розчином оцту.



