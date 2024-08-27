У ДТП в Лубнах автівка зіткнулася з мотоциклом — травмовані неповнолітні

Учора, 26 серпня, близько 19.15 в Лубнах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітнього. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
За попередньою інформацією слідства, легковий автомобіль Citroen, під керуванням 47-річної водійки, зіткнувся із мотоциклом Musstang, за кермом якого перебував 16-річний водій.
Унаслідок ДТП постраждали мотоцикліст та його 16-річна пасажирка, їх доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині п'яний мотоцикліст врізався в дерево.
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