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«Воюй або працюй»: у Кабміні анонсували заходи для виведення ринку праці з тіні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 142

 

Щоб підтримувати армію, в Україні необхідно мати не менше 10 млн робочих місць, а зараз офіційно працює близько 8 млн

Кабінет Міністрів України запропонував зміни до Податкового кодексу, які передбачають впровадження принципу «воюй або працюй» для виведення ринку праці із тіні. Це необхідно для залучення додаткових коштів до державного бюджету, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі «Україна 2024. Незалежність» у Києві.

Він наголосив на необхідності зібрати додаткові кошти для захисту країни, оскільки потреби в оборонному фінансуванні зростають.

— У нас критична потреба зібрати додаткові гроші на наш захист. Це сотні мільярдів гривень. У парламент подано зміни до бюджету більше ніж на 500 млрд гривень цього року, — зазначив прем’єр-міністр.

Прем'єр зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила 3,5 млн робочих місць. І зараз, щоб підтримувати військових, необхідно мати не менше 10 млн робочих місць, а зараз офіційно працює близько 8 млн.

— Ми розуміємо, що в економіці є цілий ряд професій, робочих місць, які працюють, скажімо так, у тіні і не сплачують офіційно податки, які сьогодні критично важливі… Принцип «воюй або працюй» — не новий. Його озвучував Президент України, — додав очільник уряду.

За його словами, додаткові кошти потрібні для виплати заробітної плати військовим, закупівлі обладнання та фінансування українського оборонного комплексу.

Денис Шмигаль зазначив, що запропонована низка заходів з детінізації для того, щоб допомогти не лише людям, які працюють в Україні й отримують зарплату в конвертах, а також створити умови для повернення українців з-за кордону.

Крім запровадження принципу «воюй або працюй», уряд пропонує ще три основних джерела наповнення бюджету: збільшити внутрішні запозичення, підвищити ставку податку на прибуток для банків і розширити базу для військового збору.

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Нагадаємо, що для додаткового фінансування потреб оборони уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. У законопроєкті пропонувалося підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Увесь цей комплекс податкових змін мав додати у державний бюджет 140 млрд грн вже у цьому році.

Проте не всі пропозиції Кабміну знайшли підтримку у парламенті. І хоча уряд наполягав саме на підвищенні ставок військового збору, у Верховній Раді запропонували змінити підхід до підвищення податків.

Замість запланованого 1-відсоткового податку для юросіб від обороту, тепер пропонують підвищити ПДВ на 3-4% — до 23-24%. Підвищення військового збору для фізичних осіб та ФОПів поки у законопроєкті залишається без змін.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін законопроєкт податки Шмигаль
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