Для додаткового фінансування потреб оборони уряд наполягає на підвищення ставок військового збору замість збільшення ПДВ

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Міністерство фінансів вважає підвищення військового збору кращим варіантом фінансування зростання оборонних видатків ніж збільшення податку на додану вартість (ПДВ), аргументуючи це захистом вразливих категорій населення.

— Підвищення цього податку (ПДВ) автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема на ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо. Для вразливих категорій громадян, наприклад людей пенсійного віку, навіть незначне підвищення цін на базові продукти харчування може стати значним фінансовим тягарем, — ідеться у роз’ясненні Мінфіну , яке розміщено у п’ятницю , 26 липня, на сайті міністерства .

На думку Мінфіну, уряд пропонує більш соціально справедливу модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема на товари, які не є предметами першої потреби — автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

Минулого тижня аналітичні центри та бізнес-асоціації розкритикували законопроєкт уряду щодо збільшення військового збору, зокрема, підвищення військового збору із зарплат з 1,5% до 5%. Серед пропозицій до уряду було розглянути як альтернативу можливості підвищення ПДВ на 4-5% з теперішніх 20%, детінізації та поліпшення роботи органів контролю.

Мінфін у своєму роз’ясненні наголошує, що від початку 2024 року, через значну затримку з постачанням зброї від наших партнерів, уряд був вимушений збільшені видатки на сектор безпеки й оборони на суму близько $6 млрд, а наразі, з урахуванням нових запитів Сил оборони, потреба в їх додатковому фінансуванні оцінюється у близько 500 млрд грн.

— Пропонується найбільш м’який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих, який складається з двох частин: майже три чверті … пропонується забезпечити не за рахунок перегляду податків (361,6 млрд грн). І лише одну частину (138,7 млрд грн) — за рахунок перегляду акцизів, військового збору та деяких інших заходів, - зазнач ають у Мінфін і .

Серед основних пропозицій, що передбачені в урядовому законопроєкті № 11416 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» — підвищення ставки військового збору з доходів фізосіб з 1,5% до 5% (дасть додаткових надходжень до держбюджету приблизно 45,5 млрд грн) і сплата його ФОПами в розмірі 800 грн на місяць (2,3 млрд грн), а також запровадження військового збору для юросіб і ФОПів 3 групи в розмірі 1% доходу (50,5 млрд грн).

Запропоновано також підвищити або запровадити там, де його зараз немає, військовий збір 5% на мобільний зв’язок (0,9 млрд грн), купівлю банківських металів (0,02 млрд грн) та нерухомості (1,2 млрд грн). А також ввести 15% військового збору на купівлю легкових авто при їх першої реєстрації в Україні (10,2 млрд грн) і 30% — на купівлю ювелірних виробів (0,14 млрд грн).

Серед інших нововведень — щомісячна сплата авансових внесків із податку на прибуток підприємств роздрібними продавцями пального, встановлення специфічної ставки акцизного податку в розмірі 0,1 євро за 1 літр напоїв із додаванням цукру або інших підсолоджувачів (2,4 млрд грн), зниження порога безмитних посилок із-за кордону з EUR150 до EUR45 (3,3 млрд грн).

Очікується, що 2025 року це підвищення податків дасть змогу поповнити держбюджет на 341,9 млрд грн.

Додаткові гроші потрібні на зарплати військовим

Закон про зміни до державного бюджету та податкові реформи необхідно ухвалити до вересня, інакше виникнуть труднощі у виплаті грошового забезпечення військовослужбовцям.

Про це в інтерв’ю «Економічній правді» сказала народна депутатка і голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, у першому кварталі 2024 року Україна не отримувала допомоги від західних партнерів, тому всі закупівлі зброї фінансувалися з власних ресурсів. У результаті, на початку року було витрачено майже $5 млрд, які були заплановані для видатків на оборону з вересня до грудня.

Додатково Верховна Рада затвердила підвищені виплати для військовослужбовців на передовій у розмірі 70 тисяч гривень. Через ці витрати, наразі в державному бюджеті бракує 500 мільярдів гривень. Основна частина цієї суми — 495 мільярдів гривень — призначена для оборонних потреб, включаючи зарплати військовослужбовців.

Роксолана Підласа вважає, що для забезпечення виплат військовим наприкінці вересня, президент має підписати зміни до державного бюджету не пізніше середини вересня.

А ухвалити податкові зміни, на думку депутатки, потрібно до кінця серпня, щоб вони набрали чинності з 1-го вересня.

Уряд готує законопроєкт щодо підвищення ставок військового збору — кошти підуть на оборону

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону. У законопроєкті пропонуються підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Увесь цей комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати державному бюджету вже у цьому році додаткові 140 млрд грн.

Експерти пропонують уряду замість підвищення військового збору підняти ПДВ

Минулого тижня 13 відомих аналітичних центрів запропонували Кабміну для отримання необхідних надходжень до держбюджету підвищити податок на додану вартість (ПДВ) замість військового збору. Їх звернення опублікувала пресслужба «Економічної експертної платформи». Аналітичні центри проаналізували урядовий законопроєкт № 11416 та зазначають, що він містить багато негативних норм, які завдадуть значної шкоди економіці. Вони пропонують Кабміну звернути увагу на підвищення ПДВ, задля наповнення бюджету.

У зверненні йдеться, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб буде дискримінаційним для вітчизняних виробників. Експерти також зазначають, що підвищення ПДВ на 4-5% призведе до зростання цін на 5%, проте це дасть потрібні державному бюджету надходження вже з наступного місяця.