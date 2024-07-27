На Полтавщині чоловік забив знайому до смерті, а тіло вивіз у Харківську область

Сьогодні, 16:05 Переглядів: 1 212

На Полтавщині поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства жінки. Подія сталась у селищі Чутове Полтавського району. Місцевий мешканець забив знайому до смерті, після чого намагався приховати її тіло. Про це 27 липня повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

24 липня до Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від 70-річної жительки Чутового про зникнення її 49-річної доньки.

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій правоохоронці встановили місцезнаходження зниклої. Її тіло знайшли у лісосмузі сусідньої області. Під час візуального огляду слідчі та криміналісти побачили на тілі померлої ознаки насильницької смерті. Оперативники та слідчі також встановили, хто може бути причетним до вчинення злочину.

— Під час першочергових слідчих та оперативних заходів поліціянти встановили, що до вчинення умисного вбивства причетний місцевий 50-річний чоловік. За попередньою версією слідства, 21 липня (під час спільного дозвілля) у нього вдома між ним та 49-річною жінкою виник конфлікт. У ході сварки чоловік завдав потерпілій травми, не сумісні з життям. Щоб приховати злочин та уникнути відповідальності, він вночі на власному автомобілі вивіз тіло потерпілої до Харківської області та приховав у лісосмузі, — розповів Євген Рогачов, начальник поліції Полтавщини.

Наразі фігуранта затримали. Йому вже повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу — тримання під вартою.

За цим фактом правоохоронці проводять досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У разі визнання вини судом підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно Верховний Суд підтвердив довічне ув'язнення для жителя Полтавського району, який забив вітчима та спалив матір.