Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Експерти пропонують уряду замість підвищення військового збору підняти ПДВ

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 295 Коментарів: 1

 

Це призведе до зростання цін на 5%, проте дасть потрібні державному бюджету надходження вже з наступного місяця

Одразу 13 відомих аналітичних центрів запропонували Кабміну для отримання необхідних надходжень до держбюджету підвищити податок на додану вартість (ПДВ) замість військового збору. Відповідне звернення опублікувала пресслужба «Економічної експертної платформи».

Аналітичні центри проаналізували урядовий законопроєкт № 11416 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» та зазначають, що проєкт містить багато негативних норм, які завдадуть значної шкоди економіці. 

Зокрема вони пропонують Кабміну звернути увагу на підвищення ПДВ, задля наповнення бюджету.

У зверненні йдеться, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб буде дискримінаційним для вітчизняних виробників.

Експерти також зазначають, що податок з обороту є вкрай негативним для економіки, спотворює конкуренцію та дискримінує українських виробників.

— Можливим раціональним рішенням пошуку додаткових надходжень могло б бути підвищення ставки ПДВ на 4-5%, — йдеться у зверненні.

Експерти зазначають, що негативним ефектом такого кроку буде зростання цін на всі товари та послуги, але воно буде в межах 5%.

Наразі ПДВ становить 20%.

У зверненні зазначається, що підвищення ставки ПДВ не потребує жодних додаткових адміністративних дій, тому збільшення надходжень до держбюджету можна буде отримати вже з наступного місяця. До того ж таке збільшення надходжень буде гарантованим, на відміну від запропонованого урядом підвищення військового збору.

Експерти також пропонують додаткове оподаткування дорогих автомобілів.

— Аналітичні центри закликають народних депутатів та Міністерство фінансів провести фахове обговорення всіх альтернатив та визначити для подальшої реалізації  найменш шкідливі для економіки норми, — йдеться в їхній заяві.

Нагадаємо, уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.

У законопроєкті пропонуються підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Зокрема, продаж ювелірних виробів (30%), купівлю банківських металів (5%), продаж нерухомості (5%), послуги мобільного зв’язку (5%), а також купівлю автомобілів, які реєструються вперше (15%).

Увесь цей комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати до державного бюджету додаткові 140 млрд грн.

У звернення Економічної експертної платформи зокрема критикується намір уряду обкласти 15% військовим збором першу реєстрацію авто. На думку експертів, це може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.

ПО ТЕМІ:

Уряд готує законопроєкт щодо підвищення ставок військового збору — кошти підуть на оборону 

В Україні можуть підвищити ставки основних податків: скільки доведеться платити українцям 

Усі податки, які надійдуть до держбюджету України у 2024 році, витратять на оборону

Рада затвердила держбюджет України на 2024 рік — половина видатків піде на оборону та безпеку

Усі кошти, які заробляє Україна, витрачаються на армію, а інші витрати фінансуються коштом партнерів

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Держбюджет уряд військовий збір ПДВ податки
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 001
Andron777:
Сьогодні, 14:38

Канєшно, воєнний збір можна брати тільки з офіційно працевлаштованих, а ПДВ можна здирати з усіх, навіть з пенсіонерів.


1 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх