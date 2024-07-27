Експерти пропонують уряду замість підвищення військового збору підняти ПДВ

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 295 Коментарів: 1

Це призведе до зростання цін на 5%, проте дасть потрібні державному бюджету надходження вже з наступного місяця

Одразу 13 відомих аналітичних центрів запропонували Кабміну для отримання необхідних надходжень до держбюджету підвищити податок на додану вартість (ПДВ) замість військового збору. Відповідне звернення опублікувала пресслужба «Економічної експертної платформи».

Аналітичні центри проаналізували урядовий законопроєкт № 11416 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» та зазначають, що проєкт містить багато негативних норм, які завдадуть значної шкоди економіці.

Зокрема вони пропонують Кабміну звернути увагу на підвищення ПДВ, задля наповнення бюджету.

У зверненні йдеться, що підвищення військового збору загрожує тінізацією зарплат, а встановлення його для юридичних осіб буде дискримінаційним для вітчизняних виробників.

Експерти також зазначають, що податок з обороту є вкрай негативним для економіки, спотворює конкуренцію та дискримінує українських виробників.

— Можливим раціональним рішенням пошуку додаткових надходжень могло б бути підвищення ставки ПДВ на 4-5%, — йдеться у зверненні.

Експерти зазначають, що негативним ефектом такого кроку буде зростання цін на всі товари та послуги, але воно буде в межах 5%.

Наразі ПДВ становить 20%.

У зверненні зазначається, що підвищення ставки ПДВ не потребує жодних додаткових адміністративних дій, тому збільшення надходжень до держбюджету можна буде отримати вже з наступного місяця. До того ж таке збільшення надходжень буде гарантованим, на відміну від запропонованого урядом підвищення військового збору.

Експерти також пропонують додаткове оподаткування дорогих автомобілів.

— Аналітичні центри закликають народних депутатів та Міністерство фінансів провести фахове обговорення всіх альтернатив та визначити для подальшої реалізації найменш шкідливі для економіки норми, — йдеться в їхній заяві.

Нагадаємо, уряд підготував законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Додаткові кошти планується направити на оборону.

У законопроєкті пропонуються підвищити ставку військового збору для фізичних осіб — до 5% від доходів, а також ввести військовий збір для юросіб, ФОПів та на деякі операції. Зокрема, продаж ювелірних виробів (30%), купівлю банківських металів (5%), продаж нерухомості (5%), послуги мобільного зв’язку (5%), а також купівлю автомобілів, які реєструються вперше (15%).

Увесь цей комплекс податкових змін, за розрахунками уряду, допоможе отримати до державного бюджету додаткові 140 млрд грн.

У звернення Економічної експертної платформи зокрема критикується намір уряду обкласти 15% військовим збором першу реєстрацію авто. На думку експертів, це може спричинити обвал обсягів продаж на авторинку та призвести до втрати цілих мереж офіційних автодилерів.