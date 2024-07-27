На Полтавщині водосховища наповнені менш ніж наполовину — Офіс водних ресурсів

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Рівень води у річках знижується до 12 сантиметрів за добу

Станом на 26 липня техногенно-екологічна обстановка на водогосподарських об'єктах Полтавської області утримується в нормі, повідомили на фейсбук-сторінці Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області. Рівні води на руслових водосховищах річок Ворскла і Псел в районі гідротехнічних споруд знаходяться в межах встановлених Міжвідомчою комісією. Наповнення руслових водосховищ на річці Ворскла в середньому становить 95%, на річці Псел — 96%.

Наповнення водосховищ, які знаходяться на балансі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, становить 49%. В цілому в межах суббасейну Середнього Дніпра по області наповнення водосховищ становить 62%. Наповнення водосховищ басейну р. Оріль суббасейну Нижнього Дніпра в межах області становить 50%.

За даними Укргідрометцентру, водність (по витратах і рівнях води) на середніх і малих річках області встановилася на рівні значень літньої межені, зі зниженням рівнів води на 1-12 см за добу, на багатьох ділянках річок рівні води утримуються без змін.

Нагадаємо, що на початку місяця регіональний офіс водних ресурсів застерігав, що середнім та малим річкам на Полтавщині загрожує посуха.