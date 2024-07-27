У Кременчуці відбудеться відкритий турнір з пляжного волейболу «Команда чемпіонів», повідомила пресслужба мерії. До участі запрошуються команди з двох юнаків або двох дівчат віком від 14 до 35 років.
Турнір відбудеться 17 серпня, початок о 9.00. Місце проведення — центр міста, точну локацію зареєстрованим учасникам повідомлять окремо.
Реєстрація доступна до 14 серпня включно ТУТ. Участь безоплатна.
Нагадаємо, весною волейболістки Кременчуцького спортліцею здобули друге місце на всеукраїнських змаганнях.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.