У Кременчуці відбудеться відкритий турнір з пляжного волейболу «Команда чемпіонів»

Сьогодні, 15:15 Переглядів: 52

Запрошуються команди юнаків і дівчат віком від 14 до 35 років

У Кременчуці відбудеться відкритий турнір з пляжного волейболу «Команда чемпіонів», повідомила пресслужба мерії. До участі запрошуються команди з двох юнаків або двох дівчат віком від 14 до 35 років. Турнір відбудеться 17 серпня, початок о 9.00. Місце проведення — центр міста, точну локацію зареєстрованим учасникам повідомлять окремо. Реєстрація доступна до 14 серпня включно ТУТ. Участь безоплатна. Нагадаємо, весною волейболістки Кременчуцького спортліцею здобули друге місце на всеукраїнських змаганнях.

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