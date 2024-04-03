Волейболістки Кременчуцького спортліцею здобули друге місце на всеукраїнських змаганнях

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Сьогодні, під час робочого візиту до Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський нагородили команду волейболісток, які вибороли II місце у змаганнях «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».

Антон Чубенко розповів, що учні з усієї області з радістю підтримали ініціативу Президента та долучилися до участі у спортивних змаганнях.

— Думаю, що вона буде продовжуватися, буде у нас ще більше видів спорту представлятися у цій ініціативі. У нас є ідеї наші власні, і ще деякі ідеї приходять. Кременчук взяв дуже активну участь у цьому заході.

Посадовець привітав команду з отриманим другим місцем у змаганнях та побажав не зупинятися і рухатися тільки вперед до подальших перемог.

Грамоти й медалі спортсменки отримали за підписом директора спортивного ліцею Олександра Кариченка, проте Анатолій Чубенко пообіцяв, нагороди для команд підготують і від керівництва області.

Керівник закладу освіти розповів також, що у змаганнях «Пліч-о-пліч» від ліцею брали участь футбольна та волейбольна команди. Проте, за словами Кириченка, конкуренція серед спортсменів була величезна.