Волейболістки Кременчуцького спортліцею здобули друге місце на всеукраїнських змаганнях

Сьогодні, під час робочого візиту до Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного заступник начальника Полтавської облвійськадміністрації Антон Чубенко та директор Департаменту освіти і науки Полтавської ОВА Євген Кончаковський нагородили команду волейболісток, які вибороли II місце у змаганнях «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».
Антон Чубенко розповів, що учні з усієї області з радістю підтримали ініціативу Президента та долучилися до участі у спортивних змаганнях.
Посадовець привітав команду з отриманим другим місцем у змаганнях та побажав не зупинятися і рухатися тільки вперед до подальших перемог.
Грамоти й медалі спортсменки отримали за підписом директора спортивного ліцею Олександра Кариченка, проте Анатолій Чубенко пообіцяв, нагороди для команд підготують і від керівництва області.
Керівник закладу освіти розповів також, що у змаганнях «Пліч-о-пліч» від ліцею брали участь футбольна та волейбольна команди. Проте, за словами Кириченка, конкуренція серед спортсменів була величезна.
Нагадаємо, Антон Чубенко та Євген Кончаковський відвідали Кременчуцький спортивний ліцей та перервірили його діяльність в умовах воєнного стану.
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