«Прийде мирний час — купимо якісь потужні екскаватори». Що каже влада про забудову берега Дніпра на Раківці

«Кременчуцький ТелеграфЪ» готує ще один матеріал про забудову прибережної зони на Раківці та вже побував там
Сьогодні кременчуцька влада продовжує стверджувати, що забудова прибережної зони на Раківці — є незаконною. Будівлю на березі річки почали зводити майже 10 років тому.
Третього квітня заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко, відповідаючи на питання «Телеграфа», зазначив, що забудовник і нині не має дозвільних документів: «Піратським способом намагаються щось побудувати», додав чиновник. Крім того, на сьогодні не розроблялась відповідна «водоохоронна документація» щодо цієї ділянки.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» готує ще один матеріал про забудову прибережної зони на Раківці та вже побував там.
Нагадаємо, у 2019 році депутати у Кременчуці порушили питання боротьби із забудовниками берегів Дніпра. Мова йде про забудову прибережної зони на Раківці у межах в межах садово-городнього кооперативу «Металург». Ближче до човнової станції замість садівництва виросла 2-поверхова будівля, хоча у прибережній смузі таке будівництво заборонене. Як і 5 років тому, так і зараз, органи контролю не можуть нічого вдіяти з незаконними забудовниками.
За інформацією, яка прозвучала під час засідання комісії кілька років тому, ДАБІ (Держінспекція архітектурно-будівельного контролю) виїжджала на місце декілька разів — та жодного разу не застала забудовників за роботою: ніби хтось їх попереджав про візит. Тоді запрошували голову садово-городнього кооперативу «Металург», та, звісно ж, він нічого не зміг пояснити з приводу будиночків.
12 грудня 2019 року сесія Кременчуцької міськради вирішила подовжити на 30 років договір оренди землі з садово-городнім кооперативом «Металург». Депутатам знадобилося три сесії, щоб ухвалити рішення — на попередніх це питання знімали з розгляду.
Про резонансні котеджі «ТелеграфЪ» неодноразово писав і раніше — більш детально про них читайте ТУТ.
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