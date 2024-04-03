«Прийде мирний час — купимо якісь потужні екскаватори». Що каже влада про забудову берега Дніпра на Раківці

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«Кременчуцький ТелеграфЪ» готує ще один матеріал про забудову прибережної зони на Раківці та вже побував там

Сьогодні кременчуцька влада продовжує стверджувати, що забудова прибережної зони на Раківці — є незаконною. Будівлю на березі річки почали зводити майже 10 років тому.

Третього квітня заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко, відповідаючи на питання «Телеграфа», зазначив, що забудовник і нині не має дозвільних документів: «Піратським способом намагаються щось побудувати», додав чиновник. Крім того, на сьогодні не розроблялась відповідна «водоохоронна документація» щодо цієї ділянки.

— Там заборона капітального будівництва. Там приватний будинок колись ще за рішенням суду легалізували якийсь колишній поліціянт . Собаки там такі, що до паркану підійти не можна. Прийде мирний час — купимо якісь потужні екскаватори, — сказав Кравченко.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» готує ще один матеріал про забудову прибережної зони на Раківці та вже побував там.

Нагадаємо, у 2019 році депутати у Кременчуці порушили питання боротьби із забудовниками берегів Дніпра. Мова йде про забудову прибережної зони на Раківці у межах в межах садово-городнього кооперативу «Металург». Ближче до човнової станції замість садівництва виросла 2-поверхова будівля, хоча у прибережній смузі таке будівництво заборонене. Як і 5 років тому, так і зараз, органи контролю не можуть нічого вдіяти з незаконними забудовниками.

За інформацією, яка прозвучала під час засідання комісії кілька років тому, ДАБІ (Держінспекція архітектурно-будівельного контролю) виїжджала на місце декілька разів — та жодного разу не застала забудовників за роботою: ніби хтось їх попереджав про візит. Тоді запрошували голову садово-городнього кооперативу «Металург», та, звісно ж, він нічого не зміг пояснити з приводу будиночків.

12 грудня 2019 року сесія Кременчуцької міськради вирішила подовжити на 30 років договір оренди землі з садово-городнім кооперативом «Металург». Депутатам знадобилося три сесії, щоб ухвалити рішення — на попередніх це питання знімали з розгляду.

Про резонансні котеджі «ТелеграфЪ» неодноразово писав і раніше — більш детально про них читайте ТУТ.