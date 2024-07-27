З понеділка діятиме оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних знеструмлень — Пронін

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 193

Минулого тижня робоча група «Прозорість і підзвітність» розглянула актуальні питання енергозабезпечення області та сформувала низку доручень, повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Електроенергія: «Укренерго», Держенергонагляд та СБУ перевіряють застосування «Полтаваобленерго» графіків погодинних відключень. Перевірка триває до понеділка і включає аналіз розподілу черг, дотримання графіків та реагування на скарги.

З 29 липня діятиме оновлений поділ абонентів на черги у графіку погодинних відключень. Зміни внесли з урахуванням електрозабезпечення об’єктів водопостачання. Перевірити свою адресу можна на сайті «Полтаваобленерго» тут.

Комунікація зі споживачами: В об’єднаних філіях і дільницях для консультацій запрацювали 28 додаткових телефонних номерів. Докладніше можна дізнатися тут.

Інтернет-зв’язок: Проведено нараду з мобільними операторами для забезпечення стабільного інтернет-зв’язку в умовах відключень світла. На всіх базових станціях (майже 1300 по області) замінили акумуляторні батареї, які можуть забезпечувати автономну роботу до чотирьох годин. Наразі 17% станцій забезпечені генераторами — власними, партнерськими, мобільними. Оператори працюють над залученням більшої кількості альтернативних джерел живлення.

Нагадаємо, що кожне друге звернення на гарячу лінію Полтавської ОВА — нарікання щодо тривалих чи несправедливих знеструмлень.