У неділю кременчужани на 6 вулицях проведуть день без світла

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 Тимчасові перерви в електропостачанні споживачів відбудуться задля виконання робіт з реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу

28 липня з 6.00 до 18.00 у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні для виконання робіт з приєднання до електричних мереж, повідомляє пресслужба «Полтаваобленерго».

Знеструмлення торкнуться мешканців за наступними адресами:

  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ірпінська, 7
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Платухіна, 20-37
  • вул. Романа Шухевича, 11-36
  • туп. Юннатів, 1-7.

Нагадаємо, що кожне друге звернення на гарячу лінію Полтавської ОВА — нарікання щодо тривалих чи несправедливих знеструмлень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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