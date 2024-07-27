У неділю кременчужани на 6 вулицях проведуть день без світла

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Тимчасові перерви в електропостачанні споживачів відбудуться задля виконання робіт з реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу

28 липня з 6.00 до 18.00 у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні для виконання робіт з приєднання до електричних мереж, повідомляє пресслужба «Полтаваобленерго».

Знеструмлення торкнуться мешканців за наступними адресами:

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ірпінська, 7

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Платухіна, 20-37

вул. Романа Шухевича, 11-36

туп. Юннатів, 1-7.

Нагадаємо, що кожне друге звернення на гарячу лінію Полтавської ОВА — нарікання щодо тривалих чи несправедливих знеструмлень.