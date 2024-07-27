У неділю кременчужани на 6 вулицях проведуть день без світла

Тимчасові перерви в електропостачанні споживачів відбудуться задля виконання робіт з реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу
28 липня з 6.00 до 18.00 у Кременчуці відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні для виконання робіт з приєднання до електричних мереж, повідомляє пресслужба «Полтаваобленерго».
Знеструмлення торкнуться мешканців за наступними адресами:
Нагадаємо, що кожне друге звернення на гарячу лінію Полтавської ОВА — нарікання щодо тривалих чи несправедливих знеструмлень.
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