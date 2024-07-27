У Карлівці поліція повернула додому 15-річну юнку

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26 липня в одному з сіл Карлівської громади зникла 15-річна дівчина, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Про те, що донька понад 5 годин не виходить на зв’язок, правоохоронців відділу № 3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції сповістила жителька Карлівської громади.

— Отримавши повідомлення про зникнення неповнолітньої дитини, ми направили на її пошуки максимальну кількість особового складу нашого підрозділу. На щастя, менш ніж за годину пошукових заходів наші працівники розшукали зниклу на одній із вулиць населеного пункту, де вона проживає, — розповів Петро Кондратенко, начальник відділу поліції № 3.

Поліціянти повернули дитину додому. Її життю і здоров’ю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовують ювенали.

Нагадаємо, у Полтаві чоловік заявив про зникнення сина — виявилось, що дитина була з матір'ю.