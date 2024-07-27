У Карлівці поліція повернула додому 15-річну юнку

26 липня в одному з сіл Карлівської громади зникла 15-річна дівчина, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини. Про те, що донька понад 5 годин не виходить на зв’язок, правоохоронців відділу № 3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції сповістила жителька Карлівської громади.
Поліціянти повернули дитину додому. Її життю і здоров’ю нічого не загрожує. Обставини події з’ясовують ювенали.
Нагадаємо, у Полтаві чоловік заявив про зникнення сина — виявилось, що дитина була з матір'ю.
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