Президент підписав закони про скасування ПДВ і мита на ввезення енергообладнання

Сьогодні, 13:13 Переглядів: 104

Нові норми будуть діяти до початку 2026 року та будуть розповсюджуватися на громадян та бізнес, зокрема на міжнародні поштові відправлення

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, що передбачають скасування ПДВ і мита на ввезення енергообладнання. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, передає «Інтерфакс-Україна».

Законопроєкти № 11258 і № 11259, ухвалені українським парламентом 16 липня, були повернуті з підписом президента 26 липня.

Народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі уточнив, що підписані закони включають поправки щодо звільнення від мита і ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики. Це стосується електрогенераторного устаткування, устаткування для вітро- та сонячної генерації, акумуляторів (окрім акумуляторів малої потужності), а також обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам і тактичних навушників для військових.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що ці зміни пришвидшать децентралізацію енергетики. Він нагадав, що нові норми будуть діяти до початку 2026 року та будуть розповсюджуватися на громадян та бізнес, зокрема на міжнародні поштові відправлення.

«Ці зміни наситять внутрішній ринок необхідною продукцією і забезпечать енергетичну стійкість підприємств та домогосподарств», — написав Шмигаль у Telegram

Нагадаємо, що вітрова електростанція, яку планують побудувати на Кременчуччині, займатиме 47 тисяч гектарів площі.