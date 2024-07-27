«Кремінь» зустрінеться з «Олімпією» у першому попередньому раунді Кубка України з футболу

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26 липня у Будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубка України сезону-2024/25, повідомила пресслужба ФК «Кремінь» на фейсбук-сторінці команди. У цьому раунді візьмуть участь 32 команди: 17 представників першої ліги, 13 — другої ліги та два делегати Асоціації аматорського футболу.

За результатами жеребкування, суперником ФК «Кремінь» став аматорський футбольний клуб із Савинців Полтавської області — «Олімпія». Базова дата матчів першого попереднього раунду — 3 серпня.

Пресслужба ФК «Кремінь» закликає вболівальників підтримати команду у важливому матчі та слідкувати за новинами на офіційних сторінках клубу.

Нагадаємо, що дітей 2019 року народження запрошують до занять футболом у МФК «Кремінь».