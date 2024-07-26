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Кожне друге звернення на гарячу лінію Полтавської ОВА — нарікання щодо тривалих чи несправедливих знеструмлень

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 171

 

Кременчужани — у топі скаржників

Протягом минулого тижня майже 400 жителів Полтавщини звернулися на гарячі лінії обласного контактного центру, повідомляє пресслужба Полтавської ОВА. Кожний сьомий дзвінок — від переселенців.

Найбільше дзвонили з наріканнями щодо тривалого вимкнення електропостачання, несправедливого, на думку заявників, застосування графіків та врегулювання одночасної подачі електроенергії й холодної води. Загалом, кожне друге звернення наразі стосується проблематики у сфері ЖКГ.

Близько 50 звернень містили інформацію про призначення та виплату державних грошових допомог, у тому числі особам зі статусом ВПО, надання матеріальної та гуманітарної підтримки у громадах області.

Найбільш активними були мешканці Полтавської, Кременчуцької, Гадяцької, Миргородської, Щербанівської та Омельницької громад.

З 240 звернень, що зареєстровані протягом тижня, більшість переадресована з Урядової гарячої лінії та контакт-центрів міністерств. За результатами опрацювання раніше отриманих заяв та скарг понад 200 заявників отримали письмові відповіді з ґрунтовними роз’ясненнями, практично кожне десяте звернення було вирішено позитивно.

Кожен за потреби може зателефонувати на безкоштовний номер гарячої лінії: 0800502230 або на додаткові номери: 0506927431, 0666568727 та отримати довідкову інформацію або оформити звернення. Лінії працюють цілодобово. Також є можливість подати звернення через чат-бот.

Нагадаємо, вранці 19 липня у Кременчуці відбулась акція проти довготривалих відключень світла. Учасники протесту вийшли на пішохідний перехід і перекрили рух проспектом Свободи та вулицею Переяславська.

Поліція Полтавщини проводить роботу стосовно організаторів та «підбурювачів» протестів проти відключень світла в області. Про це повідомив керівник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов під час брифінгу 18 липня.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтавщина гаряча лінія
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