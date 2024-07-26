Росія вдарила по енергооб’єктах у 2 областях — Укренерго

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Уночі 26 липня російські війська завдали ударів по об’єктах Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях, у результаті чого зникало світло у низки абонентів, повідомило Укренерго у телеграмі.

Повідомляється, що на ранок енергопостачання більшості абонентів відновили. Ремонтні роботи тривають.