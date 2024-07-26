Росія вдарила по енергооб’єктах у 2 областях — Укренерго

Уночі 26 липня російські війська завдали ударів по об’єктах Укренерго у Житомирській та Чернігівській областях, у результаті чого зникало світло у низки абонентів, повідомило Укренерго у телеграмі.
Повідомляється, що на ранок енергопостачання більшості абонентів відновили. Ремонтні роботи тривають.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у серпні та на початку осені відключення світла можуть бути мінімальними, а от взимку ситуація погіршиться.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.