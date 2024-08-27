У Кременчуці зареєстрували майже пів тисячі випадків захворювання на ГРВІ — міськрада

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Зазначено, що така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України

З 19 по 25 серпня у Кременчуці медики зафіксували 491 випадок захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та 170 випадків COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 27 серпня.

Водночас пацієнтів з захворюванням на грип за минулий тиждень не реєстрували, повідомили у міськраді.

— На ГРВІ більше хворіють дорослі — 282 випадки. COVID-19 виявили у 162 дорослих та 8 дітей. До інфекційного відділення протягом минулого тижня госпіталізовано 15 дітей та 2 дорослих з ГРВІ, а також 8 дорослих та 8 дітей із захворюванням на COVID-19, — йдеться у повідомленні.

За звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Зазначено, що така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України.

Нагадаємо, за перший тиждень серпня у Кременчуці зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. У липні лікарі реєстрували в середньому щотижня від 35 до 50 пацієнтів, що захворіли на COVID-19.

Нещодавно в Україні зареєстрували новий штам коронавірусу — FLiRT. Медики говорять, що він здатен швидко інфікувати людину, навіть при короткотривалих контактах.

На цьому тижні у Кременчуці має з’явитись вакцина проти COVID-штаму «Омікрон», пообіцяли в департаменті охорони здоров'я.



