У Кременчуці зареєстрували майже пів тисячі випадків захворювання на ГРВІ — міськрада

Зазначено, що така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України
З 19 по 25 серпня у Кременчуці медики зафіксували 491 випадок захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та 170 випадків COVID-19. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 27 серпня.
Водночас пацієнтів з захворюванням на грип за минулий тиждень не реєстрували, повідомили у міськраді.
За звітний період випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано. Зазначено, що така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України.
Нагадаємо, за перший тиждень серпня у Кременчуці зареєстрували 73 випадки захворювання на COVID-19. У липні лікарі реєстрували в середньому щотижня від 35 до 50 пацієнтів, що захворіли на COVID-19.
Нещодавно в Україні зареєстрували новий штам коронавірусу — FLiRT. Медики говорять, що він здатен швидко інфікувати людину, навіть при короткотривалих контактах.
На цьому тижні у Кременчуці має з’явитись вакцина проти COVID-штаму «Омікрон», пообіцяли в департаменті охорони здоров'я.
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