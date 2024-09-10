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Завершення ремонту: для Кременчуцького перинатального центру планують виділити ще 2,5 млн грн

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 89

Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року

Для «повного завершення проєкту», капітального ремонту приміщень операційного блоку та кімнат відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу, Кременчуцький перинатальний центр потребує ще 2,5 млн гривень. Про це вказано у пояснювальній записці проєкту рішення про внесення змін у програмі розвитку пологового будинку, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 9 вересня.

Зазначено, що ремонтні роботи «наближаються до завершення», але «для повного завершення» ремонту, а також «забезпечення всіх необхідних умов для безпечної та ефективної роботи операційної та відділення інтенсивної терапії новонароджених необхідне додаткове фінансування».

Додамо, що у квітні кременчуцький виконавчий комітет погодив виділення додаткових понад 1,5 млн гривень на завершення капітального ремонту у перинатальному центрі.

Що відомо про капітальний ремонт операційного блоку у перинатальному центрі

Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.

Тоді ж, у січні, Віталій Малецький заявив, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін»

У листопаді 2023 року для Кременчуцького перинатального центру II рівня з міського бюджету виділили 1,4 млн гривень. Гроші спрямували на завершення робіт, ремонт розпочали за кошти субвенції з державного бюджету.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня пологовий будинок капітальний ремонт перинатальний центр
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