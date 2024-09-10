Завершення ремонту: для Кременчуцького перинатального центру планують виділити ще 2,5 млн грн

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Для «повного завершення проєкту», капітального ремонту приміщень операційного блоку та кімнат відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу, Кременчуцький перинатальний центр потребує ще 2,5 млн гривень. Про це вказано у пояснювальній записці проєкту рішення про внесення змін у програмі розвитку пологового будинку, який оприлюднили на сайті Кременчуцької міської ради 9 вересня.

Зазначено, що ремонтні роботи «наближаються до завершення», але «для повного завершення» ремонту, а також «забезпечення всіх необхідних умов для безпечної та ефективної роботи операційної та відділення інтенсивної терапії новонароджених необхідне додаткове фінансування».

Додамо, що у квітні кременчуцький виконавчий комітет погодив виділення додаткових понад 1,5 млн гривень на завершення капітального ремонту у перинатальному центрі.

Що відомо про капітальний ремонт операційного блоку у перинатальному центрі

Станом на початок 2024 року роботи в операційному відділенні вже були на завершальному етапі (90%). Капітальний ремонт операційного блоку акушерського відділення розпочався у листопаді 2021 року. Підрядник мав завершити роботи у 2022 році.

Тоді ж, у січні, Віталій Малецький заявив, що «тендер з попереднім учасником розірвали. Залишилася відповідальна ділянка робіт, потрібен сертифікований спеціаліст. Розірвали договір, бо роботи не виконали у термін».

У листопаді 2023 року для Кременчуцького перинатального центру II рівня з міського бюджету виділили 1,4 млн гривень. Гроші спрямували на завершення робіт, ремонт розпочали за кошти субвенції з державного бюджету.