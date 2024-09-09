Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: фарширований перець із грибами

Вчора, 22:02 Переглядів: 115

Спробуйте рецепт запечених червоних перців, начинених рисом, грибами та сиром. Соковита начинка з грибів і рису з яйцем, запечена під шаром твердого сиру, стане чудовою стравою для обіду чи вечері. Готується просто та швидко!