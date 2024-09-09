Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: фарширований перець із грибами
Вчора, 22:02
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Спробуйте рецепт запечених червоних перців, начинених рисом, грибами та сиром. Соковита начинка з грибів і рису з яйцем, запечена під шаром твердого сиру, стане чудовою стравою для обіду чи вечері. Готується просто та швидко!
Інгредієнти:
- 2 великих червоних перці
- 150 г грибів
- 250 г готового рису
- 1 яйце
- 150 г твердого сиру
- Сіль, перець, сушений часник
- Олія
Приготування:
- Розріжте перці навпіл, очистіть від насіння та змастіть олією з обох боків.
- Гриби дрібно наріжте і обсмажте на сильному вогні з олією та спеціями протягом кількох хвилин.
- Додайте обсмажені гриби до готового рису, змішайте з яйцем, посоліть і поперчіть за смаком.
- Викладіть половинки перців на деко, застелене пергаментом, та заповніть їх підготовленою начинкою з рису і грибів.
- Посипте перці дрібно натертим сиром.
- Запікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30 хвилин.
Смачного!
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