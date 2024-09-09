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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: фарширований перець із грибами

Вчора, 22:02 Переглядів: 115

Спробуйте рецепт запечених червоних перців, начинених рисом, грибами та сиром. Соковита начинка з грибів і рису з яйцем, запечена під шаром твердого сиру, стане чудовою стравою для обіду чи вечері. Готується просто та швидко!

Інгредієнти:

  • 2 великих червоних перці
  • 150 г грибів
  • 250 г готового рису
  • 1 яйце
  • 150 г твердого сиру
  • Сіль, перець, сушений часник
  • Олія

Приготування:

  1. Розріжте перці навпіл, очистіть від насіння та змастіть олією з обох боків.
  2. Гриби дрібно наріжте і обсмажте на сильному вогні з олією та спеціями протягом кількох хвилин.
  3. Додайте обсмажені гриби до готового рису, змішайте з яйцем, посоліть і поперчіть за смаком.
  4. Викладіть половинки перців на деко, застелене пергаментом, та заповніть їх підготовленою начинкою з рису і грибів.
  5. Посипте перці дрібно натертим сиром.
  6. Запікайте у розігрітій до 190 градусів духовці протягом 30 хвилин.

Смачного!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: перець фарширований перець рецепти
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