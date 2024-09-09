Від початку року полтавці сплатили понад 24 млрд грн податків до держбюджету

Мешканці Полтавщини від початку року сплатили до держбюджету понад 24 мільярди гривень податків. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.
За даними податківців, загальна сума відрахувань до держбюджету склала 24 млрд 886,9 млн гривень.
З них до загального фонду держбюджету надійшло 22 млрд 248,9 млн грн, а до спеціального — 2 млрд 638,0 млн гривень.
Нагадаємо, у першому півріччі полтавці сплатили понад пів мільярда гривень «військового» податку.
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