Від початку року полтавці сплатили понад 24 млрд грн податків до держбюджету

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 62

Частина цих коштів надійшла до загального держбюджету, частина — до спеціального

Мешканці Полтавщини від початку року сплатили до держбюджету понад 24 мільярди гривень податків. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

За даними податківців, загальна сума відрахувань до держбюджету склала 24 млрд 886,9 млн гривень.

З них до загального фонду держбюджету надійшло 22 млрд 248,9 млн грн, а до спеціального — 2 млрд 638,0 млн гривень.

Нагадаємо, у першому півріччі полтавці сплатили понад пів мільярда гривень «військового» податку.