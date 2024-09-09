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Кременчужан запрошують на презентацію видання «Крізь морок війни. Кременчук. Рік третій»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 99

Презентація відбудеться 25 вересня о 16.00 у читальнім залі Філії № 2 КЗК «Кременчуцька міська публічна бібліотека» вул. Соборна, 9/16

«Крізь  морок  війни. Кременчук. Рік третій — це творчий  проєкт спілчан Національної спілки журналістів України, літераторів Кременчука. Проєкт присвячений  Дню міста Кременчук. В книгу увійшли твори Дмитра Бабець, Тетяни Булат Тетяни Широкої, Петра Бончук, Ніни Бурової та багатьох інших», — зазначив очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко.

У виданні, яке вперше виходить у світ в Україні, читачеві пропонуються прозові та поетичні рядки, написані спілчанами Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, письменників і літераторів Кременчука під час війни РФ з Україною у XXI ст. за свободу і незалежність своєї держави.

Видання рекомендоване до читання школярам, учителям загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, студентам вищих навчальних закладів, аспірантам і викладачам вишів, літературознавцям, історикам, краєзнавцям, широкому загалу читачів.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: бібліотека НСЖУ презентація книги творчий проєкт
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