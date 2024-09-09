Кременчужан запрошують на презентацію видання «Крізь морок війни. Кременчук. Рік третій»

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«Крізь морок війни. Кременчук. Рік третій — це творчий проєкт спілчан Національної спілки журналістів України, літераторів Кременчука. Проєкт присвячений Дню міста Кременчук. В книгу увійшли твори Дмитра Бабець, Тетяни Булат Тетяни Широкої, Петра Бончук, Ніни Бурової та багатьох інших», — зазначив очільник Творчої спілки журналістів Кременчуччини Володимир Шевченко.

У виданні, яке вперше виходить у світ в Україні, читачеві пропонуються прозові та поетичні рядки, написані спілчанами Творчої спілки журналістів Кременчуччини Національної спілки журналістів України, письменників і літераторів Кременчука під час війни РФ з Україною у XXI ст. за свободу і незалежність своєї держави.

Видання рекомендоване до читання школярам, учителям загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, студентам вищих навчальних закладів, аспірантам і викладачам вишів, літературознавцям, історикам, краєзнавцям, широкому загалу читачів.