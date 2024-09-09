Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 314

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 10 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 1-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Алітуська, 3;

вул. Вадима Кришталя, 32-63;

пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;

вул. Новомиргородська, 34-52;

вул. Василя Сліпака, 54-91;

вул. Віталія Базилевського, 20-32;

вул. Олександрійська, 6-23;

вул. Івана Приходька, 104-106/9, 108;

пр. Тупиковий, 1-7;

пров. Івана Приходька, 110;

вул. Володимира Великого, 62-70;

пров. Господарський, 7-12;

пр. Зерновий, 2/18-8/7;

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;

пр. Польський, 5-14/1;

вул. Льва Орнштейна, 7-30;

вул. Катерини Білокур, 2-30;

пров. Четвертого Універсалу, 1-8;

вул. Великокохнівська, 12-28А;

пр. Великокохнівський, 1-61;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул Майора Пугача, 88;

вул. Капітана Трусова, 84, 86. З 6.00 до 18.00 вул. Героїв України, 9-17А. З 8.00 до 20.00 с. Потоки. З 8.00 до 19.00 пров. Веселий, 10;

вул. Івана Франка, 29, 33;

вул. Перекопська, 40;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

Поділитись новиною



