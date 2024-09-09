Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 10 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 1-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Алітуська, 3;
- вул. Вадима Кришталя, 32-63;
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
- вул. Новомиргородська, 34-52;
- вул. Василя Сліпака, 54-91;
- вул. Віталія Базилевського, 20-32;
- вул. Олександрійська, 6-23;
- вул. Івана Приходька, 104-106/9, 108;
- пр. Тупиковий, 1-7;
- пров. Івана Приходька, 110;
- вул. Володимира Великого, 62-70;
- пров. Господарський, 7-12;
- пр. Зерновий, 2/18-8/7;
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
- пр. Польський, 5-14/1;
- вул. Льва Орнштейна, 7-30;
- вул. Катерини Білокур, 2-30;
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
- вул. Великокохнівська, 12-28А;
- пр. Великокохнівський, 1-61;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул Майора Пугача, 88;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86.
З 6.00 до 18.00
- вул. Героїв України, 9-17А.
З 8.00 до 20.00
З 8.00 до 19.00
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29, 33;
- вул. Перекопська, 40;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
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