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Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 314

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 10 вересня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 1-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14;
  • вул. Алітуська, 3;
  • вул. Вадима Кришталя, 32-63;
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5;
  • вул. Новомиргородська, 34-52;
  • вул. Василя Сліпака, 54-91;
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32;
  • вул. Олександрійська, 6-23;
  • вул. Івана Приходька, 104-106/9, 108;
  • пр. Тупиковий, 1-7;
  • пров. Івана Приходька, 110;
  • вул. Володимира Великого, 62-70;
  • пров. Господарський, 7-12;
  • пр. Зерновий, 2/18-8/7;
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18;
  • пр. Польський, 5-14/1;
  • вул. Льва Орнштейна, 7-30;
  • вул. Катерини Білокур, 2-30;
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8;
  • вул. Великокохнівська, 12-28А;
  • пр. Великокохнівський, 1-61;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул Майора Пугача, 88;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86.

З 6.00 до 18.00

  • вул. Героїв України, 9-17А.

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 19.00

  • пров. Веселий, 10;
  • вул. Івана Франка, 29, 33;
  • вул. Перекопська, 40;
  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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