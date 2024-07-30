Понад пів мільярда гривень військового збору сплатили на Полтавщині у першому півріччі

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 69

Цей показник на понад 20% перевищує минулорічний

У першому півріччі мешканці Полтавщини сплатити 613 мільйонів гривень військового збору. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

Як повідомляє виконувачка обов'язків начальника податкової на Полтавщині Алла Рябкова, ця сума перевищила минулорічний показник на 102,7 млн грн або ж 20,1%.

Загалом же сума сплачених полтавцями податків у першому півріччі сягнула 8 млрд 672 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про те, що Уряд готує законопроєкт про підвищення ставок військового збору. Ці кошти підуть на оборону.