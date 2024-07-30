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Бойовий медик з Полтавщини Валерій Бондаренко отримав «Орден Святого Пантелеймона»

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 291

Цьогоріч медична спільнота Полтавської області представила двох номінантів і обидва стали орденоносцями

Минулої суботи, 27 липня, в Києві відбулася церемонія вручення Медичного Оскару-2024 — відзнаки за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона». У номінації «За самовіддане служіння українському народу, мужність і стійкість у боротьбі за здоров’я українців, за свободу та незалежність України у війні з російським агресором» серед військових медиків лауреатом став полковник медичної служби, начальник медичної служби військової частини А4723 Валерій Бондаренко. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

 

Валерій Бондаренко починав професійну діяльність з посади фельдшера Кіровоградської міської станції швидкої допомоги, був учасником ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З першого дня широкомасштабного вторгнення Валерій Бондаренко став на захист України від російських окупантів. Він очолює медичну службу бригади на Куп’янському напрямку. На жаль, служба не дозволила Валерію отримати нагороду особисто.

Голова Поважної ради Відзнаки Василь Князевич відзначив важливість ролі медиків у воєнний час, зазначивши, що медицина адаптувалася до нових умов і продовжує ефективно працювати.

«Найбільшим викликом воєнного часу, який здолала наша медицина, стало 24 лютого 2022 року — вся галузь вийшла на свої робочі місця, — розповів журналістам голова Поважної ради Відзнаки Василь Князевич. — Медики перестали боятися і почали працювати за вимогами війни: під час повітряних атак у тилу, у бойових умовах, при сортуванні поранених. Медицина впоралася й запрацювала по-новому, незалежно від тривог і обстрілів. Ми не загубили елемент служіння».

Нагадаємо, цього року медична спільнота Полтавської області представила двох номінантів і обидва стали орденоносцями. Серед цивільних медиків Полтавщини «Орден Святого Пантелеймона» отримав Заслужений лікар України, Почесний громадянин Кременчука Микола Литвиненко.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Орден Святого Пантелеймона бойовий медик
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