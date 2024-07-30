Цієї суботи кременчужан навчатимуть накладати турнікети (афіша)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 206

Цієї суботи, 3 серпня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Робота із турнікетом». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.

Початок о 16.00. Триватиме захід орієнтовно 2 години.

У першу чергу тренінг буде орієнтований на тих, хто вже був на занятті «Зупинка кровотеч». Але усі інші теж можуть долучитися, говорить Роман. Учасники тренінгу відпрацюють техніку зупинки умовних кровотеч, а також виконають різні вправи, які можуть ускладнювати зупинку кровотеч, зокрема переміщення постраждалого.

— Тренінг волонтерський! Кількість місць обмежена. Місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг, але приміщення розташоване в центрі міста, знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково візьміть пару чистих шкарпеток — працюватимемо у спортивному дитячому залі. Для запису пишіть мені у Viber за номером (097) 716-47-85, вказуючи: прізвище, ім‘я та номер телефону, — додав Роман Бутрімов.

Із собою учасникам необхідно мати:

2 пари гумових рукавичок;

зручний одяг.

Нагадаємо, попередній практикум з домедичної допомоги щодо тампонування ран та роботи з турнікетами Роман Бутрімов проводив у травні.