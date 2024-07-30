Цієї суботи, 3 серпня, у Кременчуці волонтер Роман Бутрімов проведе практикум з домедичної допомоги на тему «Робота із турнікетом». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомив сам волонтер.
Початок о 16.00. Триватиме захід орієнтовно 2 години.
У першу чергу тренінг буде орієнтований на тих, хто вже був на занятті «Зупинка кровотеч». Але усі інші теж можуть долучитися, говорить Роман. Учасники тренінгу відпрацюють техніку зупинки умовних кровотеч, а також виконають різні вправи, які можуть ускладнювати зупинку кровотеч, зокрема переміщення постраждалого.
Із собою учасникам необхідно мати:
Нагадаємо, попередній практикум з домедичної допомоги щодо тампонування ран та роботи з турнікетами Роман Бутрімов проводив у травні.
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