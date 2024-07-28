Директор Кременчуцького шпиталю Микола Литвиненко отримав Орден Святого Пантелеймона

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Він став єдиним представником від Полтавщини, який отримав цю високу відзнаку

Кременчужанин Микола Литвиненко, заслужений лікар України та директор Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни, отримав відзнаку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» у Києві.

Нині Микола Литвиненко є єдиним представником від Полтавщини, який отримав відзнаку такого високого рівня. Також на здобуття нагороди номінували військового медика з Полтавщини Валерія Бондаренка.

Орден Святого Пантелеймона — це громадська нагорода, яка має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.

Нагадаємо, у березні «Кременчуцький Телеграф» робив прямий ефір із Миколою Литвиненком. Лікар поділився своїм випадком пережитого інсульту, реабілітацію та відновлення після хвороби.