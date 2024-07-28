У Лубенському районі горіла солома — постраждала людина

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На місці працювали рятувальники та місцева пожежна охорона

27 липня о 13.00 на вулиці Партизанській у селі Золотухи Лубенського району сталася пожежа на території приватного двору. Внаслідок пожежі один чоловік отримав травми. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив 1 га пожнивних залишків та 0,6 тонни соломи. Для ліквідації пожежі залучили одне відділення 10 ДПРП, Оржицьку місцеву пожежну охорону (с. Круподеринці) та двох працівників Круподеринської добровільної пожежної охорони.

Завдяки оперативним діям рятувальників та місцевої пожежної охорони пожежу вдалося локалізувати та загасити, запобігши подальшому поширенню вогню.

Нагадаємо, 17 липня на Миргородщині у пожежі загинув чоловік.