Фіалки на підвіконні: як досягти довгого та пишного цвітіння

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 184

Якщо створити фіалкам потрібні умови, вони можуть цвісти до 10 місяців на рік

Квітучі кімнатні фіалки або сенполії зачаровують красою. Навіть ті, хто каже, що «не любить фіалки» рано чи пізно купує квітучу красуню. Якщо створити фіалкам потрібні умови, вони можуть цвісти до 10 місяців на рік.

Освітленість

Цвітіння дуже залежить від того, чи підходить їм освітленість. Помірне освітлення має тривати близько 12 годин на день. Для цього достатньо буде в період короткого дня — досвічувати горщики люмінесцентними лампами. Ознаки нестачі освітленості — листочки стають видовженими, тонкими та блідими, вся розетка розгортається та витягується у бік сонця.

Температура

Рекомендовані температури для цвітіння фіалки 20-24°C. Найбільші квітки та найбільш тривале цвітіння сенполій — при +20°C. Сама рослина може витримати та зниження до +10°C та підвищення до +30°C, але цвітіння при цьому не буде.

Вологість

Вологість повітря, має бути 50% і більше. Ідеально поставити поруч зволожувач повітря.

Полив

Фіалка не любить «душ». Поливайте під коріння. Не заливайте, але і не давайте сенполії пересихати. Вода має бути м’якою, чистою, добре відстояною, кімнатної температури або трохи теплішою. Холодною водою поливати не можна.

Субстрат

Для цвітіння фіалці потрібен легкий, помірно поживний, вологомісткий ґрунт із відповідним рівнем кислотності. Підбір ґрунту для пишного цвітіння фіалок — рекомендуємо придбати готовий субстрат для фіалок.

Підживлення

Якщо для цвітіння у фіалок є всі умови, а вона вперто не цвіте, швидше за все вона голодує. Для цвітіння фіалкам просто необхідні добрива. Обов’язково вносити підживлення за інструкцією. Надлишок так само поганий для цвітіння, як і дефіцит.

Горщики для фіалок

Краще купити спеціальні. Щоб рослина добре цвіла, пересаджуйте її у свіжий субстрат не рідше одного разу на два роки. І робіть посадку в спеціальні вазони, вони не глибокі та маленькі. Фіалкам некомфортно в об'ємних контейнерах, і вони перестають цвісти.