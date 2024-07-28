Під час пожежі у Карабазівці постраждала людина, згорів дім і 2,5 га сухостою

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На місці працювали рятувальники та працівники лісництва

27 липня о 14.15 на вулиці Дорожній у селі Карабазівка Полтавського району сталася пожежа на відкритій території. Внаслідок пожежі один чоловік отримав травми. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив суху рослинність на площі 2,5 га, житловий будинок та господарчу споруду. Для ліквідації пожежі залучили два відділення ДПРП 12 Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) та одну одиницю пристосованої техніки Філії «ДП Ліси України» Рублівського лісництва.

Завдяки злагодженим діям рятувальників та працівників лісництва пожежу вдалося локалізувати та загасити.

Нагадаємо, що того ж дня у Лубенському районі горіла солома — постраждала людина.