Кременчужанин Михайло Мосейчук здобув призові місця на Чемпіонаті України з веслування

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 122

Кременчужанин Михайло Мосейчук здобув призові місця на Чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2008-2009 та 2010-2011 р.н., який відбувся в Умані з 21 по 26 липня, повідомила пресслужба мерії.

Вихованець КМ КДЮСШ №1 Михайло Мосейчук показав чудові результати, здобувши:

«Срібло» у каное четвірці на дистанції 500 м;

«Бронзу» у каное четвірці на дистанції 200 м mix.

Нагадаємо, на цьому ж чемпіонаті відзначився Богдан Рєзніков, учень Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного, який здобув призові місця у віковій категорії 2008-2009 р. н.