Кременчужанина Ярослава Бордюга нагородили Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно

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28-річний нацгвардієць зі штурмової бригади «Рубіж» отримав смертельні поранення під час виконання бойового завдання неподалік Макіївки на Луганщині

Кременчужанина Ярослава Бордюга нагороджено Орденом «За мужність» III ступеня посмертно.

Указом Президента України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові нагороджено Орденом «За мужність» III ступеня молодшого сержанта Ярослава Юрійовича Бордюга посмертно.

Нагадаємо, що Ярослав Бордюг зі штурмової бригади «Рубіж» помер 4 березня від важких поранень. Спортсмен та випускник 26 школи пережив кілька операцій у Києві, де лікарі боролися за його життя. 8 березня із 28-річним нацгвардійцем попрощалися у МПК.