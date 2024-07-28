У ДТП біля села Мачухи постраждали троє людей — серед них дитина

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27 липня близько 18.40 на автодорозі Полтава-Олександрія поблизу села Мачухи сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Renault Laguna під керуванням 39-річного місцевого чоловіка зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia A5, яким керувала 39-річна місцева жінка.

Внаслідок зіткнення травми отримали водійка та пасажир Skoda, а також 9-річний пасажир автомобіля Renault. Постраждалих медики направили до лікарні. Після огляду лікарів дитину відпустили додому, її стан задовільний.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство.

Нагадаємо, 25 липня на перехресті вулиць Університетської та Шевченка у Кременчуці зіткнулися два легковики.