Кременчуцький ліцеїст здобув призові місця на Чемпіонаті України з веслування

З 21 по 26 липня в місті Умань відбувся Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2008-2011 р. н. У змаганнях відзначився Богдан Рєзніков, учень Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного, який здобув призові місця у віковій категорії 2008-2009 р. н.

Богдан Рєзніков показав чудові результати на дистанціях:

II місце в дисципліні К-1 на 200 метрів.

III місце в дисципліні К-1 на 500 метрів.

— Ми пишаємося Богданом і вітаємо його з досягненням! Особлива подяка тренеру Олегу Підкладі за професійну підготовку спортсмена, — йдеться на сторінці ліцею у фейсбуці.