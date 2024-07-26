Кременчуцький ліцеїст здобув призові місця на Чемпіонаті України з веслування
Сьогодні, 22:00
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Богдан Рєзніков здобув призові місця у віковій категорії 2008-2009 р. н.
З 21 по 26 липня в місті Умань відбувся Чемпіонат України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат 2008-2011 р. н. У змаганнях відзначився Богдан Рєзніков, учень Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного, який здобув призові місця у віковій категорії 2008-2009 р. н.
Богдан Рєзніков показав чудові результати на дистанціях:
- II місце в дисципліні К-1 на 200 метрів.
- III місце в дисципліні К-1 на 500 метрів.
— Ми пишаємося Богданом і вітаємо його з досягненням! Особлива подяка тренеру Олегу Підкладі за професійну підготовку спортсмена, — йдеться на сторінці ліцею у фейсбуці.
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