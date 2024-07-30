На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 36-річну Світлану Лазурську

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 2

На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 36-річну мешканку Карлівки Світлану Лазурську. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, востаннє жінку бачили у минулий понеділок, 22 липня: вона пішла з дому і не повернулася.

Також у поліції повідомляють, що жінка може перебувати в Полтаві.

Прикмети зниклої: зріст близько 160 см, середньої статури, має довге темне волосся та сірі очі.

На момент зникнення була одягнена у довгий чорний сарафан. Із собою мала дорожню сумку з речами.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування Світлани Лазурської, повідомити за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або за номером 102.

Нагадаємо, у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.