На Полтавщині під час спалення сухої трави жінка отримала численні опіки

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27 липня близько 13.00 в селі Золотухи Оржицької територіальної громади жінка отримала численні опіки під час спалювання сухостою. Про це поліціянтів сповістили рятувальники. Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, правоохоронці з’ясовують обставини події.

Попередньо відомо, що місцева 82-річна мешканка отримала травми на своїй земельній ділянці під час випалювання стерні. Постраждалу доставили до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Поліція проводить перевірку за цим фактом.

Нагадаємо, що торік на Полтавщині згорів 85-річний чоловік, який спалював сухостій.