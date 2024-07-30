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Надзвичайні новини, Полтавщина

Іноземна студентка одного з вишів Полтавщини намагалася виїхати за кордон з підробленим документом

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 21

 

Мешканка Індії підробила посвідку на тимчасове місце проживання, аби виїхати до Угорщини

Днями прикордонники затримали іноземку, що навчається в одному з вишів Полтавщини, з підробленими документами. Про це повідомляють у пресслужбі Західного управління Держприкордонслужби України.

За інформацією прикордонників, 24-річна мешканка Індії підробила посвідку на тимчасове місце проживання та намагалася з цим документом виїхати до Угорщини.

 

Прикордонники спочатку помітили, що посвідка не відповідає встановленому зразку, а при детальнішому огляді встановили, що вона підроблена.

Дівчина зізналася, що підробила документ сама. Її посвідку на тимчасове місце проживання скасували, оскільки вона уже завершила навчання в університеті. Проте перш ніж документ здати, дівчина його відксерила та вирішила ще на певний час лишитися в Україні.

 

У діях дівчини прикордонники вбачають правопорушення за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України. На місце події прикордонники викликали слідчо-оперативну групу та передали усю інформацію правоохоронцям.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники на Одещині затримали двох мешканців Полтавщини, які незаконно намагалися перетнути кордон.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Західне управління Держприкордонслужби
Теги: перетин кордону підробка документів
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