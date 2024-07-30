У приміщеннях лікарні «Кременчуцька» планують реконструювати пандуси

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У консультативно-діагностичному центрі лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та дитячої лікарні планують реконструювати пандуси. Про це стало відомо з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, які оприлюднили на сайті.

Зокрема, у центрі планується реконструювати вхідну групу основного та запасного входу до медичного закладу. Будівельні роботи проводитимуть через те, що вимоги доступності для маломобільних груп населення стали жорсткішими, йдеться у пояснювальній записці. Орієнтовна вартість реконструкції складає понад 1 мільйон гривень.

У дитячій лікарні пандус не відповідає вже наявним вимогам. Там планують реконструювати ґанок основного входу до будівлі педіатричного центру. Орієнтовна вартість робіт — понад 1,5 млн гривень.

Відомо, що ці гроші не були передбачені у програмі розвитку лікарні на 2023-2025 роки, тому заклад просить додаткове фінансування.

Нагадаємо, на початку року депутати анонсували посилення контролю за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Раніше члени земельної комісії пропонували не розглядати земельні питання, допоки їм не надійде підтвердження щодо наявності пандусів, ліфтів або альтернативних механізмів для зручного переміщення осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель.

Пізніше депутатська комісія «пом’якшила» своє рішення і запропонувала розглядати питання доступності паралельно з вивченням земельних проєктів. За словами заступника голови комісії Олександра Роженка, таке рішення обґрунтоване тим, що підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою.

На попередніх засіданнях комісії депутати запропонували підприємцям, чиї приміщення не є доступними, встановлювати строк дії договору оренди на 5 років. На їх думку, за цей термін власники бізнесів мають встигнути зробити свої приміщення безбар'єрними.