По 2 тисячі доларів за перетин кордону: на Одещині прикордонники затримали двох полтавців

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Перевізника, який пообіцяв безпечну поїздку за кордон, чоловіки знайшли у телеграм-каналі

Днями на Одещині прикордонники затримали двох чоловіків із Полтавської області, які намагалися виїхати за кордон. Про це повідомляють у пресслужбі Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Прикордонники зупинили автомобіль поблизу села Старокозаче на Одещині. За кермом був місцевий житель, а в салоні — двоє мешканців Полтавщини. Чоловіки зізналися, що в одному із телеграм-каналів знайшли перевізника, який пообіцяв переправити їх за кордон зп 2 тисячі доларів з кожного.

Проте прикордонники під час відпрацювання оперативної інформації вчасно зупинили чоловіків.

Щодо водія автомобіля правоохоронці можуть порушити кримінальне провадження за ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. На мешканців Полтавщини склали протоколи про адмінправопорушення за ч.2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка із Полтавської області, який прямував через поле до Угорщини.